Тренувальний літак став засобом ППО: що відомо про Як-52 (відео)

Літак випускали близько 21 року поспіль — ціна на нього стартує від € 48 000

Днями українські захисники збили ворожий безпілотник "Орлан-10" з поршневого літака Як-52. Такий літак не обладнаний зброєю — він навчально-тренувальний, тож є кілька версій, як могло відбутися збиття.

"Мілітарний" припускає, що стрільба могла вестися другим членом екіпажу. "Діфенс експрес" також зазначає, що літак могли перетворити на бойовий, додавши кулемет, для цілей ППО. Також стало відомо, що дрон збив екіпаж "Цивільного повітряного патруля". Літак Як-52 коштує від 48 000 євро (2 041 723 грн).

Літак Як-52 використовують для тренування майбутніх пілотів, в тому числі і військових. Попри невеликі розміри він може виконати навіть фігури вищого пілотажу. Він може витримати великі навантаження та розвинути швидкість до 470 км/годину. Дальність польоту — до 500 км. Загалом Як-52 випускався з 1979 по 1998 рік.

Окрім основного Як-52 має шість варіацій. У такого літака немає вбудованого прицілу, тож наведення могло відбуватися зі сторони через радіозв'язок чи систему ситуативної обізнаності. Експерти зазначають, що якщо стрільба велася другим членом екіпажу, то такий спосіб збиття ворожої авіації не використовувався з часів Першої світової війни.

Раніше "Телеграф" розповідав про Skyranger Nynja — безпілотник, у який могли перетворити літак. На нього з низу можна кріпити бомбу.