"Підйомні" для військових: у Міноборони пояснили, для кого вони передбачені

Розмір "підйомних" становить суму місячної зарплати конкретного військовослужбовця і 50% зарплати на кожного члена його сім'ї

У прес-службі Міністерства оборони України нагадали, що військові можуть претендувати на додаткову фінансову допомогу — "підйомні". Хто може отримати?

Про це йдеться на офіційному сайті МО України. У повідомленні зазначається, що претендувати на неї можуть військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, кадрову службу, військову службу за призовом (останнє стосується тільки офіцерського складу).

Також дану грошову допомогу надають захисникам, які переїжджають на нове місце військової служби у зв'язку з призначенням, зарахуванням на навчання у військові навчальні заклади або навчальні центри, термін якого становить шість місяців і більше. Такі виплати також передбачені у зв'язку з передислокацією військової частини.

Як зазначили в Міноборони, розмір "підйомних" становить суму місячної зарплати конкретного військовослужбовця і 50% зарплати на кожного члена його сім'ї, який переїхав із ним на нове місце служби.

"Також зазначеним категоріям військових і членам їхніх родин передбачені "добові" в разі відрядження", — зазначають у відомстві.

Підкреслюється, що ті, кого мобілізували на військову службу, претендувати на цю виплату не можуть, тільки якщо перейдуть на контрактну форму.

Раніше "Телеграф" писав, що сім'ї, де загинув військовополонений, мають право на одноразову грошову допомогу, якщо смерть настала під час полону або протягом року після звільнення.