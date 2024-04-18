"Далі буде": у Генштабі показали епічне відео запуску ракет по аеродрому в Джанкої

У Генштабі пообіцяли продовження "бавовни"

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив кадри запуску ракет по аеродрому у Джанкої, що на півночі тимчасово окупованого Криму. Атака відбулася у ніч з 16 на 17 квітня.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ. Зазначається, що Сили оборони України завдали ракетного удару та уразили визначені російські воєнні цілі на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

Там зазначили, що в результаті удару у ворога "відмінусовано" 4 пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС, апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М". Водночас СтратКом наголошує, що кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує.

"Все це завдало ворожим військам неочікуваних ними втрат в озброєнні та військовій техніці, бойовий потенціал окупантів чутливо понизився. Далі буде… Перемога за нами! Слава Україні", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що у Генштабі не уточнили, якими саме ракетами було завдано удару. Проте за даними військових блогерів, були застосовані ракети ATACMS. Про атаку саме цими ракетами повідомляли і російські пропагандисти.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що 17 квітня на аеродромі у Джанкої було пошкоджено та знищено важливу техніку російських окупантів. Наголошується, що до втрат РФ увійшли ЗРК, РЛС, а також інша техніка.