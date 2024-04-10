Зруйновано поліклініку та горить аптека: росіяни вдарили по Харківщині, загинув підліток (оновлено)

Під завалами можуть бути люди

Російські окупанти атакували Харківську область. В результаті в кількох приміщеннях почалася пожежа, і люди опинилися під завалами.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, удари припали по Малій Данилівці та Липцям.

"Горить магазин та аптека. Попередньо: під завалами можуть перебувати люди. Профільні служби працюють на місці", — йдеться у повідомленні.

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Внаслідок обстрілу Липців загинули троє людей: дівчинка 14 років, жінки 43 та 59 років. Постраждали молодик 16 років і жінка 34 роки. Про це сказав Синєгубов.

Розбір завалів продовжується.

Водночас у Харківській ОВА додали, що загарбники також випустили дві керовані авіабомби по Вовчанську. Внаслідок ударів повністю зруйнована поліклініка.

Відомо, що внаслідок події постраждала одна людина. Ним виявився 34-річний чоловік. З уламковими пораненнями його госпіталізовано до медичного закладу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 9 квітня російські окупанти вдарили по центру Харкова КАБами. Над місцем прильоту здійнявся густий дим. Внаслідок атаки сталося загоряння та руйнування будівлі. Є постраждалі.