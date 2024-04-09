Росіяни вдарили по Костянтинівці: у будинку обвалився під’їзд, під завалами люди, є жертви

Жінка з дитиною перебувають під завалами

Російські окупанти обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині. В результаті обвалився під’їзд будинку, є загиблий та постраждалі.

Атака сталася у вівторок, 9 квітня, приблизно об 11.30. Про це пише "Радіо Свобода".

Після обстрілу в одному з будинків стався обвал під’їзду. Зазначається, що під завалами зараз шукають жінку з дитиною. За попередньою інформацією відомо, що одна людина загинула, і ще дві жінки отримали поранення.

О 13:00 роботи на місці було тимчасово зупинено. Це пов’язано із повторною загрозою обстрілу міста. Цього разу у Костянтинівці знову пролунали вибухи.

Детальна інформація встановлюється.

Нагадаємо, у березні поточного року російські окупанти завдали ударів по Костянтинівці та потрапили по місцевому кладовищу. Внаслідок події деякі хрести та могили на цьому цвинтарі були просто знищені. Атака сталася вночі, бо на цьому місці на щастя нікого не було і, відповідно, ніхто не постраждав. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як після обстрілу виглядав цвинтар.