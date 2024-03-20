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Воюють навіть з мертвими: росіяни вдарили по цвинтарю в Костянтинівці (фото, відео наслідків)

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
Дата публікації
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Понівечене кладовище у Костянтинівці Новина оновлена 20 березня 2024, 15:44
Понівечене кладовище у Костянтинівці. Фото Ян Доброносов, колаж "Телеграф"

На щастя, обійшлося без постраждалих

Російські окупанти постійно обстрілюють Костянтинівку, що на Донеччині. Ударів завдають як ракетами, так і КАБами. Внаслідок одного з останніх прильотів, що стався в ніч проти 19 березня, постраждало місцеве кладовище.

На місці побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який показав, як виглядає понівечене місце останнього спочинку. Десятки могил, буквально, зметені з лиця землі, а посередині зяє вирва.

На щастя, під час удару на цвинтарі нікого не було тож обійшлося без постраждалих, але те, що росіяни воюють з мертвими — красномовно.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає зруйнована дроном багатоповерхівка в Одесі. На місці трагедії побував наш кореспондент Ян Доброносов.

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#Донеччина #Костянтинівка #Донецька область #Ян Доброносов