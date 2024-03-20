Воюют даже с мертвыми: россияне ударили по кладбищу в Константиновке (фото, видео последствий)

К счастью, обошлось без пострадавших

Российские оккупанты постоянно обстреливают Константиновку, что на Донетчине. Удары наносят как ракетами, так и КАБами. В результате одного из последних прилетов, произошедшего в ночь на 19 марта, пострадало местное кладбище.

На месте события побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который показал, как выглядит изуродованное место последнего упокоения. Десятки могил буквально сметены с лица земли, а посередине зияет воронка.

К счастью, при ударе на кладбище никого не было и обошлось без пострадавших, но то, что россияне воюют с мертвыми — красноречиво.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит разрушенная дроном многоэтажка в Одессе. На месте трагедии побывал наш корреспондент Ян Доброносов.