Французькі війська в Україні можуть бути розміщені не лише в Одесі: озвучено чотири варіанти

Будь-який з варіантів має важливе значення

Можливе введення військ Франції в Україну стане потужним сигналом для Кремля, що йому не варто розраховувати на перемогу. Однак є відразу кілька варіантів того, куди їх можуть перекинути.

Як йдеться у матеріалі швейцарського видання NZZ, сухопутні війська Франції зараз мають дві дивізії, кожна з яких складається із близько 20 тисяч військовослужбовців. Тому навіть якщо і буде ухвалено рішення про перекидання військ в Україну, то їх чисельність не перевищить одної дивізії, тоді як інша стоятиме десь на території союзних країн як прикриття.

Цього дуже мало для атаки, а тому видання припускає, що значення в цьому буде скоріше як сигнал росіянам або можливий фактор стримування. Питання про те, яку роль у цьому відіграватиме авіація та флот, залишається відкритим.

Щодо можливих місць дислокації, тобто чотири варіанти:

зміцнення Києва;

зміцнення Запорізького фронту;

зміцнення Одеси;

розташування у Молдові.

Зазначається, що варіанти з Києвом та Одесою матимуть стратегічне та політичне значення. Зокрема це не дозволить захопити українську столицю та повалити уряд у разі прориву фронту або ж не дозволить відрізати Україну від можливості експортувати свої товари Чорним морем і тим самим зберегти її економіку.

Варіант із Запорізьким напрямком вже матиме безпосереднє військове значення, оскільки наявність французького контингенту тут допомогла б зняти загрозу ймовірної атаки росіян у бік Дніпра і дозволила б ЗСУ застосувати свої частини в цьому районі десь в іншому місці.

Варіант із розміщенням військ у Молдові допоміг би країні розв'язати проблему гібридної агресії Росії, яка використовує гагаузьку меншість для підриву впливу Кишинева. Видання зазначає, що навіть невеликий французький контингент допоміг би стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може запровадити війська для допомоги Україні. Це викликало дискусію серед союзників України, а пізніше Франція пояснила, що не йдеться про відправку військ для участі у бойових діях.

Ідею Макрона підтримав президент Володимир Зеленський, котрий пояснив, що, наприклад, французькі інструктори могли б тренувати українських військових безпосередньо в Україні.