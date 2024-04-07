На ці виплати мають право родини полонених та зниклих безвісти військових: подробиці та умови отримання

Допомогу членам сім’ї військовослужбовця виплачують щомісячно на підставі наказу командира військової частини

У випадку загибелі, полону чи зникнення безвісти бійця Сил оборони його родичі мають право на отримання матеріальної допомоги. На які виплати мають право родини полонених та зниклих безвісти? Які документи необхідно подати?

Експерти Юридичного Гончаренко центру пояснили, як це зробити. Зазначається, що виплати грошового забезпечення військовополонених та зниклих безвісти регулює постанова Кабінету Міністрів України № 884 від 30 листопада 2016 року "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх".

Незалежно від статусу військовополонених чи безвісти зниклих за кожним військовослужбовцем зберігаються виплати за тим розміром окладу, який він отримував під час проходження служби.

Окрім розміру посадового окладу, щомісячна виплата військовим також враховує:

оклад за військовим званням;

надбавку за вислугу років;

інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення постійного характеру;

інші додаткові види фінансового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення.

Який строк отримання допомоги

Сім’ї військових, захоплених у полон отримуватимуть виплату до дня їх звільнення включно. А родини зниклих безвісти бійців отримуватимуть виплати до дня визнання їх загиблими у судовому порядку або остаточно виключення зі списків особового складу військової частини.

"Суд має право визнати безвісти зниклих військових загиблими після двох років з дня припинення або скасування воєнного стану, проте за умови відомих причин зникнення. Наприклад, якщо це трапилось під час виконання бойового завдання, суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу 6 місяців", — коментує адвокат Юридичного Гончаренко центру Ярослав Верхуша.

Хто має право на отримання виплат

Першочергове право на матеріальну допомогу від держави має дружина зниклого безвісти або захопленого в полон військового, а вже потім його батьки.

Загалом право на виплати, зокрема додаткових та інших видів грошового забезпечення мають:

дружина або чоловік;

повнолітні діти, які проживають разом з військовослужбовцем, якщо вони не мають власних дружини чи чоловіка;

законні представники, тобто опікуни або піклувальники чи усиновлювачі неповнолітніх дітей або осіб з інвалідністю з дитинства незалежно від віку;

утриманці військовослужбовців;

батьки рівними частками, якщо військовослужбовці не одружені та не мають дітей.

Якщо хтось відмовляється від виплати, частка цієї людини рівномірно розподіляється між іншими членами родини, які мають право на грошове забезпечення.

Які документи необхідно подати для отримання виплат

З дня захоплення військовослужбовця у полон, або заручниками, або інтернування в нейтральних державах, або зникнення безвісти, грошове забезпечення виплачується членам сімей за їхньою заявою на ім’я командира військової частини.

До заяви потрібно додати:

копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї;

довідку про реєстрацію місця проживання (якщо цієї інформації немає в паспорті);

копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

копію свідоцтва про народження дітей (за наявності);

копію індивідуального податкового номера.

Варто зазначити, що допомогу членам сім’ї військовослужбовця виплачують щомісячно на підставі наказу командира військової частини. Для захоплених у полон або заручниками, інтернованих у нейтральних державах — до дня звільнення військового, а для зниклих безвісти — до дня набрання законної сили рішення суду про визнання їх такими, або оголошення померлими.

Раніше "Телеграф" писав, що українські військові, яких було звільнено зі служби у воєнний час, отримають допомогу. Її сума залежить від розміру грошового забезпечення бійця та від обставин звільнення.