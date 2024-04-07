На эти выплаты имеют право семьи пленных и пропавших без вести военных: подробности и условия получения

Помощь членам семьи военнослужащего выплачивают ежемесячно на основании приказа командира воинской части

В случае гибели, плена или пропажи без вести бойца Сил обороны его родственники имеют право на получение материальной помощи. На какие выплаты имеют право семьи пленных и пропавших без вести? Какие документы нужно подать?

Эксперты Юридического Гончаренко центра объяснили, как это сделать. Отмечается, что выплаты денежного довольствия военнопленных и пропавших без вести регулирует постановление Кабинета Министров Украины № 884 от 30 ноября 2016 года "Об утверждении Порядка выплаты денежного довольствия семьям военнослужащих, захваченных в плен или заложниками, а также интернированных в нейтральных государствах или безвестно отсутствующих".

Независимо от статуса военнопленных или без вести пропавших за каждым военнослужащим сохраняются выплаты по размеру оклада, который он получал во время прохождения службы.

Кроме размера должностного оклада, ежемесячная выплата военным также учитывает:

оклад по воинскому званию;

надбавку за выслугу лет;

другие ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия постоянного характера;

другие дополнительные виды финансового обеспечения с учетом изменения выслуг лет и норм денежного обеспечения.

Каков срок получения помощи

Семьи военных, захваченных в плен, будут получать выплату до дня их освобождения включительно. А семьи пропавших без вести бойцов будут получать выплаты до дня признания их погибшими в судебном порядке или до конца исключения из списков личного состава воинской части.

"Суд имеет право признать без вести пропавших военных погибшими после двух лет со дня прекращения или отмены военного положения, однако при условии известных причин исчезновения. Например, если это случилось во время выполнения боевого задания, суд может объявить физическое лицо умершим и до истечения этого срока, но не раньше истекает 6 месяцев", — комментирует адвокат Юридического Гончаренко центра Ярослав Верхуша.

Кто имеет право на получение выплат

Первоочередное право на материальную помощь от государства имеет жена пропавшего без вести или захваченного в плен военного, а потом его родители.

В общем, право на выплаты, в частности дополнительных и других видов денежного обеспечения имеют:

жена или муж;

совершеннолетние дети, проживающие вместе с военнослужащим, если у них нет собственных жены или мужа;

законные представители, то есть опекуны или попечители или усыновители несовершеннолетних детей или лиц с инвалидностью с детства независимо от возраста;

иждивенцы военнослужащих;

родители равными долями, если военнослужащие не замужем и не имеют детей.

Если кто-то отказывается от выплаты, доля человека равномерно распределяется между другими членами семьи, имеющими право на денежное обеспечение.

Какие документы необходимо предоставить для получения выплат

Со дня захвата военнослужащего в плен, либо заложниками, либо интернирования в нейтральных государствах, либо пропажи без вести, денежное довольствие выплачивается членам семей по их заявлению на имя командира воинской части.

К заявлению нужно добавить:

копии страниц паспорта совершеннолетних членов семьи;

справку о регистрации места жительства (если этой информации нет в паспорте);

копию свидетельства о браке (при наличии);

копию свидетельства о рождении детей (при наличии);

копию индивидуального налогового номера

Следует отметить, что помощь членам семьи военнослужащего выплачивают ежемесячно на основании приказа командира воинской части. Для захваченных в плен или заложниками, интернированных в нейтральных государствах — до дня освобождения военного, а для пропавших без вести — до дня вступления в законную силу решения суда о признании их таковыми или оглашения умершими.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские военные, которые были уволены со службы в военное время, получат помощь. Ее сумма зависит от размера денежного довольствия бойца и от обстоятельств увольнения.