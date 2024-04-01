Вночі Росія атакувала Україну "шахедами" і не тільки: що відомо про наслідки та руйнування, фото

Постраждало дві області

Вночі, 1 квітня, російські окупанти атакували Україну безпілотниками "Шахед". Сили ППО знищили два російські дрони. Також ворог вкотре завдав ударів по пожежно-рятувальному підрозділу на Харківщині в населеному пункті, що межує з РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб, ДСНС України, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За інформацією рятувальників, цієї ночі ворог завдав ударів по населеному пункту на Харківщині, що межує з РФ. Одне з влучань прийшлось беспосередньо у будівлю пожежно-рятувального підрозділу.

В результаті обстрілу третина будівлі пожежного депо була зруйнована. Крім того, пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі. На чергуванні перебувало 6 рятувальників, на щастя ніхто з них не постраждав.

Ворог атакував Харківщину. Фото - ДСНС

Ворог атакував Харківщину. Фото - ДСНС

Ворог атакував Харківщину. Фото - ДСНС

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ввечері, 31 березня, у Харкові внаслідок обстрілу КАБ горіли два автобуси, вантажний автомобіль та легковий автомобіль. Частково зруйновано будівлю освітньої установи, пошкоджено дах гуртожитку та житловий будинок. Постраждалих немає.

Пізніше в ніч на 1 квітня відбувся ворожий обстріл БПЛА "Shahed" міста Чугуїв. Без постраждалих.

За словами голови Дніпропетровської ОВА, після опівночі ворог атакував Нікопольщину. Агресор вдарив по Червоногригорівській громаді.

Окупанти застосували важку артилерію. На щастя люди неушкоджені.

"Цілять по району окупанти і з самого ранку. Спрямували два дрони-камікадзе на Нікополь. Попередньо, в результаті влучання загиблих та постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що Бєлгород отримав здачі за масований обстріл України.