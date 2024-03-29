Пропагандисти пишуть про удар по ще одній греблі в Україні: де вона розташована на карті

Можливо, це чергова хвора фантазія росіян

Російські пропагандисти заявили, що під час масштабної атаки на Україну 29 березня нібито могла постраждати Середньодніпровська ГЕС. Однак офіційної інформації з цього приводу на момент публікації немає, а отже це може виявитися фейком.

За словами начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, до ранку енергетики та комунальники стабілізували ситуацію і всі жителі області зараз зі світлом та водою. Аварійних та стабілізаційних відключень в області наразі немає.

Росіяни вдарили по Кам’янському на Дніпропетровщині, біля якого розташована ГЕС, в ніч проти 29 березня, запустивши у бік міста не менше семи крилатих та балістичних ракет. У Кам’янському було чути понад десяток вибухів, моніторинги одразу припустили, що ворог намагається атакувати Середньодніпровську ГЕС.

Середньодніпровська ГЕС розташована на Дніпрі поблизу міста Кам’янське (Дніпропетровська обл.). За словами місцевих мешканців, рівень води у Дніпрі біля Кам’янського залишається на звичайному рівні. Росіяни часто поширюють неправдиву інформацію, тому їхні заяви, що Середньодніпровська ГЕС могла стати ціллю ударів їхньої армії, теж можуть виявитися вигадкою. Але ми вирішили нагадати, що це за станція.

Середньодніпровська ГЕС до 2016 року називалася Дніпродзержинська ГЕС, вона є 4-м ступенем середньої частини каскаду гідроелектростанцій на Дніпрі. Вона використовує водні ресурси, що регулюються Кременчуцьким водосховищем і енергія, що нею виробляється, використовується для потреб України. Станцію почали будувати в 1957 році, а в 1964 році було введено в експлуатацію останній, 8-й гідроагрегат ГЕС.

Середньодніпровська ГЕС має 8 турбін, об’єднаних у чотири енергоблоки головними трансформаторами підвищеної потужності 125 МВА. Гребля ГЕС має довжину 35 кілометрів і є однією з найбільших у світі гідротехнічних споруд такого типу. У середньому на рік ця ГЕС виробляє 1,2 млрд кВтг електроенергії.

Нагадаємо, 22 березня росіяни вдарили по гідроспорудах ДніпроГЕС та греблі. Вона є п’ятим щаблем каскаду потужних гідроелектростанцій на річці Дніпро. Для відновлення деяких агрегатів ГЕС потрібно від 18 до 24 місяців.

Раніше "Телеграф" розповідав про найпотужніші українські ГЕС та їх значення для економіки держави. Окупанти можуть продовжити свій енергетичний терор, намагаючись вразити їх.