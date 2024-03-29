Пропагандисты пишут об ударе по еще одной дамбе в Украине: где она находится на карте

Возможно, это очередная больная фантазия россиян

Российские пропагандисты заявили, что в ходе масштабной атаки на Украину 29 марта якобы могла пострадать Среднеднепровская ГЭС. Однако официальной информации по этому поводу на момент публикации нет, а значит это может оказаться фейком.

По словам начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, до утра энергетики и коммунальщики стабилизировали ситуацию и все жители области сейчас со светом и водой. Аварийных и стабилизационных отключений в области на данный момент нет.

Россияне ударили по Каменскому на Днепропетровщине, рядом с которым расположена ГЭС, в ночь на 29 марта, запустив в сторону города не менее семи крылатых и баллистических ракет. В Каменском было слышно более десятка взрывов, мониторинги сразу предположили, что враг пытается атаковать Среднеднепровскую ГЭС.

По словам местных жителей, уровень воды в Днепре возле Каменского остается на обычном уровне. Россияне часто распространяют неправдивую информацию, поэтому их заявления, что Среднеднепровская ГЭС могла стать целью ударов их армии тоже может оказаться выдумкой. Но мы решили напомнить, что это за станция.

Среднеднепровская ГЭС до 2016 года называлась Днепродзержинская ГЭС, она является 4-й ступенью средней части каскада гидроэлектростанций на Днепре. Она использует водные ресурсы, регулируемые Кременчугским водохранилищем и вырабатываемая ею энергия используется для нужд Украины. Станцию начали строить в 1957 году, а в 1964 был введен в эксплуатацию последний, 8-й гидроагрегат ГЭС.

Среднеднепровская ГЭС имеет 8 турбин, объединённых в четыре энергоблока главными трансформаторами повышенной мощности 125 МВА. Плотина ГЭС имеет протяженность 35 километров и является одной из крупнейших в мире гидротехнических сооружений такого типа. В среднем в год эта ГЭС производит 1,2 млрд кВтч электроэнергии.

Напомним, 22 марта россияне ударили по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине. Она является пятой ступенью каскада мощных гидроэлектростанций на реке Днепр. Для восстановления некоторых агрегатов ГЭС потребуется от 18 до 24 месяцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых мощных украинских ГЭС и их значении для экономики государства. Оккупанты могут продолжить свой энергетический террор, пытаясь поразить их.