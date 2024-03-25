Шольц запобіг ядерному удару по Україні, кажуть у Бундестазі - ЗМІ сумніваються

Оглядач Пилип П’ятов ставить це під сумнів

Ядерного удару РФ по Україні, якого побоювалися США у 2022-му році, нібито запобіг канцлер ФРН Олаф Шольц. Проте німецькі ЗМІ із таким твердженням не згодні.

Про це пише газета Bild. Так, лідер фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх заявив, що потрібно "бути вдячними канцлеру", оскільки він "своїм візитом до Китаю допоміг запобігти можливому ядерному удару російської армії за наказом президента Путіна".

Однак, зазначає Bild, її оглядач Філіп П’ятов ставить це під сумнів і нагадує, що раніше американські ЗМІ вже писали, ніби восени 2022 року США побоювалися ядерного удару РФ по Україні. До його запобігання підключили Китай. Після візиту Олафа Шольца до Пекіна влада КНР закликала не застосовувати атомну зброю.

Зазначається, що американські ЗМІ тоді писали, що роль Шольца була мінімальною, він лише передав Пекіну повідомлення з Вашингтона. У відповідь на запит BILD офіс канцлера процитував його слова від листопада 2022 року після зустрічі із Сі Цзіньпіном: "У Пекіні я попросив голову Сі використати його вплив на Росію".

"На одному боці американці погрожували Російській Федерації. На іншому боці, і канцлер у цьому брав участь, вдалося досягти від Китаю та Індії підписання декларації, де вони висловилися проти застосування ядерної зброї взагалі і в Україні зокрема. Олаф Шольц, безумовно, сприяв зміні позиції Китаю. Але в жодному разі Шольц не запобіг ядерній війні, оскільки не було жодних ознак того, що ядерний удар неминучий", — заявив BILD військовий експерт Карло Масала, професор Університету бундесверу в Мюнхені.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як США відповіли б на ядерний удар по Україні.