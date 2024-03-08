"Рішення глобального плану": у Зеленського розповіли, чи реально повернути Україні ядерний статус

Рішення потребує консенсусу багатьої країн

Ідея щодо повернення Україні ядерного статусу, яка нерідко зʼявляється в інформаційному просторі, наразі навіть не може бути висунута на реальне обговорення. Річ у тім, що це питання потребує консенсусу від багатьох країн.

Відтак й розмови про ядерний статус України зараз лунають лише на рівні експертної спільноти. Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю "Телеграфу".

На питання, наскільки зараз реально і які будуть наслідки повернення ядерного статусу України, а також чи є технологічна готовність розпочати цей процес в Україні, Подоляк сказав: "Політично я поки що не бачу можливості вийти на реальне обговорення подібних тем. Потрібен консенсус багатьох країн. Рішення глобального плану, що та чи інша країна може повернутися до статусу ядерної держави або наново його набути. На рівні експертної спільноти, певно, такі дискусії можливі. Але практичної складової у цьому питанні поки що немає".

Зауважимо, що крапку в "ядерній" історії України поставили 30 років тому. Тоді 14 січня 1994-го — в Москві відбулася подія, яка ніби опинилася на периферії всім відомого і нещасливого для української дипломатії та нашої держави взагалі Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 року.

Більше про те, чому членство РФ у Раді безпеки ООН має бути припинене, наскільки серйозно передача російських активів Україні може похитнути режим Путіна та наскільки реально Україні повернути ядерний статус, читайте у матеріалі "Телеграфа": "Брутальних процесів з вилову громадян на вулиці бути не повинно": інтерв’ю з Михайлом Подоляком, ч.II.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії, яка постійно брязкає своєю ядерною зброєю, продовжують обговорювати цю тему. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков розповів, у якому разі окупанти можуть застосувати її.