"Решение глобального плана": у Зеленского рассказали, реально ли вернуть Украине ядерный статус

Решение требует консенсуса многих стран

Идея насчет возвращения Украине ядерного статуса, которая нередко появляется в информационном пространстве, даже не может быть выдвинута на реальное обсуждение. Дело в том, что этот вопрос нуждается в консенсусе от многих стран.

Следовательно, и разговоры о ядерном статусе Украины сейчас раздаются на уровне экспертного сообщества. Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Телеграфу".

На вопрос, насколько сейчас реально и какие будут последствия возвращения ядерного статуса Украины, а также есть ли технологическая готовность начать этот процесс в Украине, Подоляк ответил: "Политически я пока не вижу возможности выйти на реальное обсуждение подобных тем. Нужен консенсус многих стран. Решение глобального плана, что та или иная страна может вернуться к статусу ядерного государства или заново его приобрести. На уровне экспертного сообщества, вероятно, такие дискуссии возможны. Но практической составляющей в этом вопросе пока нет".

Отметим, что точку в "ядерной" истории Украины поставили 30 лет назад. Тогда 14 января 1994-го — в Москве произошло событие, словно оказавшееся на периферии всем известного и несчастливого для украинской дипломатии и нашего государства вообще Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года. В московском Кремле прошла трехсторонняя встреча лидеров США, России и Украины. Билл Клинтон, Борис Ельцин и Леонид Кравчук подписали заявление о лишении Украины ядерного статуса.

Более того, почему членство РФ в Совбезе ООН должно быть прекращено, насколько серьезно передача российских активов Украине может поколебать режим Путина и насколько реально Украине вернуть ядерный статус, читайте в материале "Телеграфа": "Брутальных процессов по вылову граждан на улице быть не должно": интервью с Михаилом Подоляком, ч.II.

Ранее "Телеграф" писал, что в России, которая постоянно лязгает своим ядерным оружием, продолжают обсуждать эту тему. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, в каком случае оккупанты могут применить ее.