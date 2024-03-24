Пройшов АТО та загинув на Донбасі: у Рівному попрощалися з українським воїном, без батька залишились двоє дітей

Воїнові був 41 рік

На Рівне попрощалися з українським військовим Олександром Скоциком, який загинув у боротьбі із російськими окупантами за Україну. Хороброму захиснику був 41 рік.

Трагедія сталася 19 березня на Донеччині. Про це повідомили на сторінці Рівненської міської ради у Facebook.

"Сьогодні (24 березня, — Ред.) площа Незалежності знову наповнилася цими квітами, адже Рівняни проводжали в останній земний шлях Героя Олександра Скоцика. 41-річний старший солдат загинув на Донеччині 19 березня 2024 року", — йдеться у повідомленні.

У мерії зазначили, що у 2014 році Олександр пройшов АТО, а під час повномасштабного вторгнення окупантів він став на захист своєї Батьківщини.

"На жаль, без батька зростатимуть двоє дітей, без чоловіка залишиться дружина... Але пам’ять про нашого Героя, подяка за його сміливість житиме... Вічна слава Герою... Щирі співчуття рідним...", — сказали в міськраді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув український військовий та волонтер Віктор Тупало, який активно допомагав людям. Чоловік мобілізувався у 2023 році.