Ракета у Польщі, вибухи на Львівщині та уламки у Києві: всі подробиці ранкової ракетної атаки РФ

Окупанти атакували 29 крилатими ракетами

Вранці 24 березня російські окупанти знову атакували Україну ракетами та дронами. Силам ППО вдалося збити більшу частину цілей, проте без наслідків не обійшлося.

"Телеграф" розповідає про всі останні подробиці нового удару. Так, за даними командувача Повітряних сил Миколи Олещука, окупанти атакували 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС та 28 ударними БпЛА типу "Shahed".

Внаслідок протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131" у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.

Детальніше по областях:

Дніпропетровська область

Захисникам у цій галузі вдалося збити 15 повітряних цілей. 8 приземлили у Криворізькому районі, 7 – у Нікопольському.

На Дніпропетровщині ворог намагався атакувати об’єкти енергетики. Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджено тепломережі та лінію електропередач. Уламки збитого безпілотника пошкодили енергооб’єкт у Нікопольщині. Фахівці працюють над відновленням електропостачання.

Одеська область

Ворог повернувся до терору Подунав’я. Попаданням завдано пошкоджень припортовій інфраструктурі. Збито 3 баражуючі боєприпаси.

Львівська область

За даними глави ОВА, вночі ворожі "шахеди" та ракети атакували об’єкт критичної інфраструктури. Виникла пожежа. На місці працюють пожежники. Станом на даний момент інформації про постраждалих не надходило.

У самому Львові прильотів не зафіксовано, а ось у Стриї очевидці нарахували 21 вибух цього ранку. Ймовірно, судячи з відео, може йтися про прильоти.

Київ

У столиці під час відбиття ракетної атаки російських терористів пролунали вибухи. У місті спрацювала протиповітряна оборона, російські ракети були збиті. За даними київської влади, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було вражено приблизно десяток ворожих ракет. Зафіксовано падіння уламків у лісовому масиві Деснянського району. На місці працюють екстрені служби.

Важливо відзначити, що під час атаки російська ракета залетіла до Польщі. З цієї причини в небо було піднято авіацію, в тому числі й авіацію НАТО. Польські військові наголосили, що об’єкт увійшов у простір у районі міста Осердув (Люблінське воєводство. Він залишався там 39 секунд. Об’єктами ударів стали міста на заході України.

"Ракета у напрямку Польщі. За 20 км від кордону. У районі Нововолинська", — писали перед інцидентом моніторингові паблики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час атаки по Україні російські окупанти десятки разів обстріляли Львівську область. Вже відомі перші подробиці обстрілів та вибухів.