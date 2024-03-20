Червона лінія: у Пентагоні розповіли, чого Україні не можна буде робити з F-16

Україна матиме унікальний потенціал

Уже влітку Україна має отримати перші винищувачі F-16 від партнерів. Та у застосуванні цих літаків Пентагон окреслив "червоні лінії".

Про ці обмеження розповів речник Міністерства оборони США Патрік Райдер в інтерв'ю "Радіо Свобода". За його словами, Україна отримає з F-16 "унікальний повітряний потенціал".

На запитання чи є застереження щодо використання Україною винищувачів, Патрік Райдер зазначив, що Захід бачить експлуатацію F-16 винятково у межах суверенної території нашої держави. Проте він наголосив, що потенціал нашої країни у повітрі стане унікальним.

"Справді, ми тут говоримо про надання Україні унікального повітряного потенціалу, знову ж таки, який має на меті зосередитися на захисті України своєї суверенної території всередині суверенних кордонів України", – додав Райдер.

За словами представника Міноборони США, авіаційна коаліція наразі готує українських пілотів і технічний персонал, які зможуть керувати та обслуговувати ці літаки. Він додав, що авіаційна коаліція також займається питанням постачання винищувачів західного зразка.

Раніше "Телеграф" писав, що, за прогнозами чинний підполковник ВПС США Джахара Матісеки, винищувачі F-16 повинні забезпечити трохи більше можливостей та дати невелику перевагу перед росіянами. Але докорінно ситуація не зміниться.