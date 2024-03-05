Винищувачі F-35 в Україні? У ЗСУ зробили загадкову заяву

Новини про американську авіацію "в Україні" прокоментував Ігнат

У Повітряних силах ЗСУ відреагували на заяви ЗМІ про те, що американські винищувачі F-35 нібито працюють над територією України. Там зробили загадкову заяву, не підтвердивши, але не спростувавши інформацію.

Про це сказав речник ВР ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він зазначив, що інформацію про F-35 потрібно ретельно перевірити.

"У нас багато експертів, "диванних", і яких хочеш, які "запускають" в Україну різну авіацію, тому треба дуже обережно дивитися. Але якщо про це вже говорять доволі такі серйозні представники влади – дійсно, інформація потребує перевірки", – зазначив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що інформація про F-35 в "українському небі" з’явилася у мережі 4 березня. ЗМІ про це писали, посилаючись на міністра оборони Сінгапуру.

"Під час недавніх дій Сполучені Штати мобілізували свої F-35 для виявлення розміщення російських зенітно-ракетних систем на території України. Зібрані розвіддані згодом поширюються в країнах НАТО", — сказав він.

При цьому варто зазначити, як кажуть експерти, для роботи в українському небі американським винищувачам не обов’язково знаходиться в ньому. Моніторинг може здійснюватись, наприклад, з території сусідніх країн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Гнат розповів, на якому етапі підготовка пілотів на F-16.