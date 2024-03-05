Истребители F-35 в Украине? В ВСУ сделали загадочное заявление

Новости об американской авиации "в Украине" прокомментировал Игнат

В Воздушных силах ВСУ отреагировали на заявления СМИ о том, что американские истребители F-35 якобы работают над территорией Украины. Там сделали загадочное заявление, не подтвердив, но и не опровергнув информацию.

Об этом сказал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он отметил, что информацию о F-35 нужно тщательно проверить.

"У нас много экспертов, "диванных", и каких хочешь, "запускающих" в Украину разную авиацию, поэтому надо очень осторожно смотреть. Но если об этом уже говорят достаточно столь серьезные представители власти — действительно, информация нуждается в проверке", — отметил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Напомним, что информация о F-35 в "украинском небе" появилась в сети 4 марта. СМИ об этом писали, ссылаясь на министра обороны Сингапура.

"Во время недавних действий Соединенные Штаты мобилизовали свои F-35 для обнаружения размещения российских зенитно-ракетных систем на территории Украины. Собранные разведданные впоследствии распространяются в странах НАТО", — сказал он.

При этом, стоит отметить, как говорят эксперты, для работы в украинском небе американским истребителям не обязательно находится в нем. Мониторинг может осуществляться, например, с территории соседних стран.

Напомним, ранее мы писали о том, что Игнат рассказал, на каком этапе подготовка пилотов на F-16.