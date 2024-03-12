В Україні оголошувалась масштабна повітряна тривога: які були загрози (оновлено)

Небезпека зберігається для центральних, північних та східних областей

Територією України ширилась повітряна тривога. Одразу декілька загроз спостерігалось на різних напрямках.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ. Загроза була для центральних, східних та північних областей.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!" — йдеться у повідомленні.

За даними моніторингових чатів, було зафіксовано загрозу застосування ракет з балістичною траєкторією польоту, а також була загроза застосування авіаційного озбрoєння тактичнoю авіацією.

11:29 — відбій повітряної тривоги по областях.

11:07 — за даними моніторів, прикордоння Сумщини/Харківщини під обстрілом зенітних та балістичних ракет.

10:44 — моніторингові чати пишуть, що загроз наразі немає.

10:41 — ракета у напрямку Полтавщини.

10:29 — повітряних цілей не зафіксовано.

10:22 — сигнал сирени пролунав у північних, східних та частині центральних областей України.

Мапа тривог станом на 10:23

10:20 — зафіксована загроза пуску балістичних ракет з Курської області.

10:04 — вибухи пролунали у Херсоні.

09:35 — повітряна тривога починає поширюватись з Запорізької області.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни вночі у вівторок, 12 березня, скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку у Купʼянську на Харківщині. Як наслідок, виникли пожежі, яку оперативно ліквідували рятувальники.