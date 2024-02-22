Відмовляються тисячі: ЗМІ дізналися, скільки військових РФ не захотіли воювати в Україні

За відмову воювати в Україні російські військові отримують до 15 років ув’язнення

У Росії було звинувачено та суджено 4642 військових за те, що вони не хотіли брати участь у вторгненні в Україну. Більшість з них залишили свої частини без дозволу, а деякі навіть втекли зі зброєю і боєприпасами.

Про це йдеться в дослідженні "Проєкт". Російська влада посилила покарання за такі злочини, але це не зупинило багатьох російських солдатів, які не хочуть воювати проти України.

За самовільне залишення частини, яка є найбільш поширеною військовою репресивною статтею, за цей час пройшли 4373 особи. За нею карали рідше раніше. Наприклад, у 2021 році, що передував війні, суди розглянули за нею тільки 527 справ.

За невиконання наказу, яка є другою за поширеністю статтею, до 2023 року суди практично не розглядали справ — за попередні п’ять років надійшло лише 9 справ. А в 2023-му її почали активно застосовувати проти росіян, які відмовляються воювати в Україні. За нею пройшло 289 обвинувачених. За дезертирство судили 129 осіб, за симуляцію хвороби та інші способи ухилення від служби — 31 людина (дані за 2023 рік).

У дослідженні зазначено, за відкриту відмову воювати в Україні суди дають 2 роки і 3 місяці колонії-поселення. За дезертирство — до 7 років строгої колонії.

У 2022-му році російська влада збільшила покарання за ті статті, які перешкоджають росіянам втікати з армії. Тепер за залишення частини (ст. 337) можна сісти на 10 років, а раніше — на 5. Також після поправок за симуляцію хвороби (ст. 339) і за невиконання наказу (ст. 332) загрожує аналогічний термін. За дезертирство з 2022 року можна отримати до 15 років ув’язнення.

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