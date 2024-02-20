Розстріл українських бійців в Авдіївці: Україна звертається до ООН

Для Росії не існує законів та домовленостей

Україна звернулася до ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста через розстріл українських військових в Авдіївці. Організації просять зафіксувати черговий злочин та з’ясувати всі його обставини.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він розповів, що терміново надіслав листи до вищезазначених організацій.

"Це не вперше, коли Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених.Закликаю весь цивілізований світ об’єднатися і посилити тиск на країну-терориста, бо для Росії не існує законів і домовленостей. Вони сприймають лише силу", — Каже він.

Лубінець зазначив, що вихід з Авдіївки Захисників України відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожої армії. Здійснювались обстріли евакуаційних шляхів та автомобілів. Деяких важкопоранених і загиблих військовослужбовців вдалось евакуювати. Через масштабний наступ окупантів не залишалось шансів для повторних спроб евакуації.

"Через повне оточення опорного пункту "Зеніт", командування ухвалило рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною. Діалог був щодо надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних законів та правил ведення, які захищають військовополонених. Окупанти повідомили координаторів цього процесу, що погоджуються провести евакуацію поранених українських захисників і надати їм допомогу, а надалі — обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя. Що трапилося після цих домовленостей ми побачили на оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції "Зеніт", — розповів омбудсмен.

Нагадаємо, що наразі вдалося встановити особи п’ятьох із шести убитих росіянами українських захисників. Ними є Георгій Павлов, Андрій Дубницький, Іван Житник, Олександр Зінчук та Микола Савосік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про реакцію українського омбудсмена Дмитра Лубінця на чергові розстріли українських полонених. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини переконаний, що час розплати для кожного російського злочинця обов’язково настане.