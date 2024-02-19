Що зараз на Авдіївському напрямку та у Роботиному? У ЗСУ розповіли про ситуацію

Розвинути новий наступ у ворога не виходить

Українські військові закріпилися на нових рубежах оборони після відходу з Авдіївки. Вони відбили 5 атак ворога у спробі розвинути наступ на Авдіївському напрямку.

Зокрема у в районах Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" за минулу добу ворог завдав 26 авіаударів, вчинив 33 штурмові дії та 803 артобстріли", — зазначив командувач.

Deep State Авдіївський напрямок

За даними Тарнавського, Сили оборони на Мар’їнському напрямку продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки. За підтримки авіації ворог 18 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Запорізькому напрямку ворог 10 разів намагався атакувати позиції Сил оборони в районі села Роботине. Тарнавський акцентує, що росіяни повернулися до тактики малих штурмових груп із залученням кількох одиниць бронетехніки. Ці спроби наступальних дій припиняються, ворог на околицях Роботине знищується, запевнив командувач.

Deep State Роботине

Загальні втрати ворога минулої доби – 624 окупанти. Серед знищеної техніки – установка розмінування УР-77, яку називають "Змій Горинич".

Раніше "Телеграф" писав, що у ЗСУ назвали кількість росіян, яких РФ поклала в боях за Авдіївку.