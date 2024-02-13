Встановлено рекорд із ворожих втрат на Таврійському напрямку за добу: Тарнавський назвав цифру

Але були зафіксовані також і менш радісні рекорди

За понеділок, 12 лютого, воїни Збройних сил України (ЗСУ) на Таврійському напрямку ліквідували найбільше окупантів з початку 2024 року. Вони вбили чи тяжко поранили 645 росіян.

Минула доба також була рекордною за кількістю артилерійських обстрілів, повідомляє командуючий ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. Їх було 1267, найбільший показник із початку року; також зафіксовано 67 авіаударів.

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Втрати Росії в Україні за 12 лютого

За цю добу Сили оборони не лише ліквідували 645 окупантів на Таврійському напрямку, а й знищили багато ворожої техніки, а точніше – 41 одиницю. Серед них 17 бойових броньованих машин, 10 автомобілів, 8 артилерійських систем, 5 танків та одна одиниця спеціальної техніки.

Воїнам ЗСУ вдалося також ліквідувати склад боєприпасів ворога. Противник втратив ще один важливий об’єкт, але генерал не уточнює, про що саме йдеться.

Вдалося захисникам також знищити ворожі дрони. За добу ЗСУ ліквідували або нейтралізували 280 БПЛА різних типів. Причому два з них – ударні дрони ZALA та "Ланцет" – були збиті за допомогою стрілецької зброї.

Тарнавський спростовує російські фейки про втрати ЗСУ під Селидовим

Генерал висловився щодо інформації про "великі втрати ЗСУ під Селидовим Донецької області". Він стверджує, що це фейк.

Російська сторона таким чином намагається відвернути увагу від своїх щоденних великих втрат, зокрема на Таврійському напрямку. Тарнавський зазначив, що з 5 до 11 лютого 2024 року на підконтрольній йому зоні ліквідували 2947 росіян.

Раніше "Телеграф" писав, як Генштаб України рахує ворожі втрати. Подробиці розповіла ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр.