Втрати росіян в артилерії зменшились: аналітик пояснив, чому це хороша ознака

Новина для РФ зовсім невтішна

Втрати росіян в артилерії зменшились. На перший погляд, це — втішна новина для окупантів, але ж насправді річ у тому, що росіяни в принципі використовують артилерію менше, бо її бракує.

Це помітив OSINT-дослідник Річард Верекер. Він опублікував порівняльний графік та зауважив, що російські промислові потужності не задовольняють потреби армії.

"Зверніть увагу, що російські стандартні 152-мм (сірий колір на графіку — ред.) боєприпаси головного калібру стають все менш поширеними, я думаю, що головним чином тому, що у них закінчилися боєприпаси цього типу", — йдеться у повідомлені.

Графік, який проаналізував аналітик

Як наслідок, російські війська рідше використовують цю зброю в бойових діях і рідше отримують вогонь у відповідь.

Той самий дослідник раніше зазначав, що втрати від зброї типу "Гіацинт" зменшилися. Зброя типу "Гіацинт" використовує 152-мм артилерійські снаряди, які є іншим типом, більш дефіцитними і не можуть бути поповнені КНДР або Іраном. Тенденція до зменшення втрат зброї типу "Гіацинт" продовжується.

Раніше "Телеграф" писав, що OSINT-аналітик High_Marsed проаналізував супутникові знімки російських баз, на яких зберігаються САУ і дійшов висновку, що, крім зняття самих САУ зі зберігання, також спостерігається процес зняття стволів.