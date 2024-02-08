Потери россиян в артиллерии снизились: аналитик объяснил, почему это хороший признак

Новость для РФ совсем неутешительна

Потери россиян в артиллерии снизились. На первый взгляд, это утешительная новость для оккупантов, но на самом деле дело в том, что россияне в принципе используют артиллерию меньше, потому что ее не хватает.

Это заметил OSINT-исследователь Ричард Верекер. Он опубликовал сравнительный график и отметил, что российские промышленные мощности не удовлетворяют потребности армии.

"Обратите внимание, что российские стандартные 152-мм (серый цвет на графике – ред.) боеприпасы главного калибра становятся все менее распространенными, я думаю, что главным образом потому, что у них закончились боеприпасы этого типа", – говорится в сообщении.

График, проанализировавший аналитик

Как следствие, войска РФ реже используют это оружие в боевых действиях и реже получают ответный огонь.

Тот же исследователь ранее отмечал, что потери от оружия типа "Гиацинт" уменьшились. Оружие типа "Гиацинт" использует 152 мм артиллерийские снаряды, которые являются другим типом, более дефицитными и не могут быть пополнены КНДР или Ираном. Тенденция к уменьшению потерь оружия типа "Гиацинт" продолжается.

Ранее "Телеграф" писал, что OSINT-аналитик High_Marsed проанализировал спутниковые снимки российских баз, на которых хранятся САУ и пришел к выводу, что кроме снятия самих САУ с хранения также наблюдается процесс снятия стволов.