Потери россиян в артиллерии снизились: аналитик объяснил, почему это хороший признак
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Новость для РФ совсем неутешительна
Потери россиян в артиллерии снизились. На первый взгляд, это утешительная новость для оккупантов, но на самом деле дело в том, что россияне в принципе используют артиллерию меньше, потому что ее не хватает.
Это заметил OSINT-исследователь Ричард Верекер. Он опубликовал сравнительный график и отметил, что российские промышленные мощности не удовлетворяют потребности армии.
"Обратите внимание, что российские стандартные 152-мм (серый цвет на графике – ред.) боеприпасы главного калибра становятся все менее распространенными, я думаю, что главным образом потому, что у них закончились боеприпасы этого типа", – говорится в сообщении.
Как следствие, войска РФ реже используют это оружие в боевых действиях и реже получают ответный огонь.
Тот же исследователь ранее отмечал, что потери от оружия типа "Гиацинт" уменьшились. Оружие типа "Гиацинт" использует 152 мм артиллерийские снаряды, которые являются другим типом, более дефицитными и не могут быть пополнены КНДР или Ираном. Тенденция к уменьшению потерь оружия типа "Гиацинт" продолжается.
Ранее "Телеграф" писал, что OSINT-аналитик High_Marsed проанализировал спутниковые снимки российских баз, на которых хранятся САУ и пришел к выводу, что кроме снятия самих САУ с хранения также наблюдается процесс снятия стволов.