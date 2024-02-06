Маляр объяснила, как Генштаб ВСУ считает вражеские потери

На самом деле в ежедневной сводке указаны не только убитые

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) считает вражескими потерями в войне не только убитых, но и тяжелораненых. То есть тех солдат российской армии, которые уже не боеспособны.

Украинцы часто путаются и считают, что в ежедневной сводке от Генштаба указаны только ликвидированные россияне, но это не так. Об этом бывшая заместительница министра обороны Украины Анна Маляр рассказала в интервью "Эспресо TV".

В военных симуляциях ИИ склоняется к нанесению ядерного удара

Как Генштаб считает потери России

"Это потери убитых и раненых россиян. Мы, как гражданские, постоянно в этом запутываемся. У военных потери ― это все потери, у них ранен ― тоже пишется "потери", потому что он уже небоеспособен. То есть для них этого человека уже нет, он не воюет", ― сказала Маляр.

Экс-заместительница министра обороны утверждает, что раненые россияне редко возвращаются на фронт. У многих из них попросту нет такой возможности, ведь их не спасают так отчаянно, как наших военных.

Почему Украина не раскрывает потери в войне

Маляр объяснила, что это связано с безопасностью военнослужащих. Враг, когда планирует операции, всегда учитывает количество солдат. Поэтому обнародование этой информации угрожает ВСУ и является государственной тайной.

"У них есть пределы, сколько процентов уже небоеспособных ― и убитые, и раненые одинаково небоеспособны для них. Когда идет бой или планируется операция, они считают, сколько каких подразделений, и они для себя по потерям считают, на какие еще задачи может быть направлено это подразделение", ― объяснила Маляр.

Россия точно также засекречивает свои потери. Украина публикует количество ликвидированных военнослужащих в рамках информационной войны.

Анна Маляр предположила, что потери ВСУ точно будут известны после окончания боевых действий. Такая информация не может быть скрыта от народа, подчеркнула экс-заместительница минобороны.

Отметим, что враг теряет в Украине не только личный состав, но и технику. Силы обороны потопили пятую часть российских кораблей.

В последнее время враг часто теряет авиацию. Например, после атаки на аэродром в Крыму Россия лишилась трех самолетов. Это подтверждают не только спутниковые снимки, но и сами россияне, которые активно делятся информацией об ударах по их объектах.

Ранее "Телеграф" писал, что сотрудники Минобороны Украины нанесли удар по вражеским бензовозам и цистернам. Всего за один месяц уничтожено почти 1000 единиц.