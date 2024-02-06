Маляр пояснила, як Генштаб ЗСУ рахує ворожі втрати

Насправді у щоденному зведенні вказані не лише вбиті

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) вважає ворожими втратами у війні не лише вбитих, а й тяжко поранених. Тобто тих солдатів російської армії, які вже не боєздатні.

Українці часто плутаються і вважають, що у щоденному зведенні від Генштабу вказано лише кількість ліквідованих росіян, але це не так. Про це колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла в інтерв’ю "Еспресо TV".

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Як Генштаб рахує втрати Росії

"Це втрати вбитих і поранених росіян. Ми, як цивільні, постійно в цьому заплутуємося. У військових втрати — це все втрати, у них поранений — теж пишеться "втрати", тому що він уже небоєздатний. Тобто для них цієї людини вже нема, вона не воює", — сказала Маляр.

Ексзаступниця міністра оборони стверджує, що поранені росіяни рідко повертаються на фронт. Багато з них просто не мають такої можливості, адже їх не рятують так відчайдушно, як наших військових.

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Маляр пояснила, що це пов’язано із безпекою військовослужбовців. Ворог, коли планує операції, завжди враховує кількість солдатів. Тому оприлюднення цієї інформації загрожує ЗСУ та є державною таємницею.

"У них є межі, скільки відсотків уже небоєздатних, — і убиті, і поранені однаково небоєздатні для них. Коли йде бій або планується операція, вони рахують, скільки де яких підрозділів, і вони для себе по втратах рахують, на які ще задачі може бути направлений цей підрозділ", — пояснила Маляр.

Росія також засекречує свої втрати. Україна публікує кількість ліквідованих військовослужбовців у рамках інформаційної війни.

Ганна Маляр припустила, що втрати ЗСУ точно будуть відомі після закінчення бойових дій. Така інформація не може бути прихована від народу, наголосила ексзаступниця міноборони.

Зазначимо, що ворог втрачає в Україні не лише особовий склад, а й техніку. Сили оборони потопили п’яту частину російських кораблів.

Останнім часом ворог часто втрачає авіацію. Наприклад, після атаки на аеродром у Криму Росія втратила три літаки. Це підтверджують не лише супутникові знімки, а й самі росіяни, які активно діляться інформацією про удари по їхніх об’єктах.

Раніше "Телеграф" писав, що співробітники Міноборони України завдали удару по ворожих бензовозах та цистернах. Загалом за один місяць знищено майже 1000 одиниць.