Мюнхенська конференція з безпеки: цілі України та страхи Європи

Західний світ готується до тривалого протистояння з Росією у режимі холодної війни

Цього тижня, з 16 по 18 лютого, відбудеться Мюнхенська конференція з безпеки. У заході планують взяти участь близько 50 лідерів країн (не виключено приїзд президента України Володимира Зеленського) та 100 міністрів.

Черговий "Мюнхен" проходить у найскладніший період, коли глобальна безпека тріщить по швах. Руку до цього доклала насамперед Росія, про ймовірну війну з якою все частіше говорять представники НАТО. Але винний і сам Захід, який "проспав" зародження чергового агресивного диктатора, а також погрузнув у внутрішніх дискусіях, зокрема й тих, що розмивають його єдність. Останнім часом на цьому полі особливо старається 45-й президент США Дональд Трамп, який мріє повернутися в Білий дім і лякає Європу своїми заявами.

Експерти поділилися з "Телеграфом" очікуваннями від Мюнхенської конференції, яка пройде під час активізації російської агресії проти України, дедалі явнішого прояву нової "осі зла", а також ослаблення США (і допомоги від них) на тлі внутрішніх політичних процесів.

Україна не повинна потрапити у "сіру зону"

Народний депутат VIII скликання, експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов зауважує, що одним із найчастіше вживаних слів в оприлюднених на цей час документах майбутнього Мюнхенського форуму є Zeitenwende, який розуміють як "зміну епох". Політики та експерти, зазначає він, визнають руйнування старого світоустрою та початок формування нового. Нові правила зроблять світ менш глобальним і водночас — більш озброєним і цинічним.

"У відносинах з Росією західний світ готується до тривалого протистояння в режимі холодної війни. Багато країн Європи вже ухвалюють рішення про збільшення військових витрат, будівництво нових потужностей з виробництва озброєння та боєприпасів, збільшення чисельності збройних сил. Резонансні заяви Трампа лише посилюють сумніви щодо гарантій майбутньої участі армії США у разі прямого військового конфлікту між країнами НАТО та РФ на європейському театрі воєнних дій", — наголошує Ігор Попов.

Європейські країни, зазначає він, розглядають ризики можливої агресії Російської Федерації у країни Східної Європи, насамперед держави Балтії та Польщу. Приводом для військової операції можуть стати провокації у Сувальському коридорі та наміри російської армії встановити контроль над сухопутним "коридором" у Калінінградську область.

За цих умов, продовжує експерт, західні країни розглядають Україну як форпост протистояння з Росією та ключовий елемент європейської безпеки. Тому, наголошує він, підтримку Україні з боку ЄС надаватимуть як у фінансовому плані, так і у військовому.

"На жаль, рішення щодо виділення коштів з бюджету США поки що відкладаються внаслідок внутрішньополітичних дебатів", — зазначає Ігор Попов.

І хоча Сенат схвалив найважливіший законопроєкт, документ має ще пройти Палату представників, що куди складніше.

"Українська делегація, яку особисто очолить президент Володимир Зеленський, представить на Мюнхенській конференції свої пропозиції щодо стримування російської експансії в регіоні, а також оновлену стратегію ведення бойових дій у 2024 році. Також буде представлено нову команду керівництва Збройними силами України. Новопризначені керівники Генштабу та ключових родів військ уже знайомі західним військовим експертам по спільній роботі і мають високу репутацію у лавах ЗСУ», — наголошує експерт.

За його словами, ключове завдання нашої делегації — отримати гарантії постачання достатніх ресурсів для реалізації української стратегії у 2024 році. Інший важливий напрямок — укладання двосторонніх договорів щодо гарантій допомоги Україні.

"Ці договори містять зобов’язання щодо багаторічної співпраці у сфері надання військової допомоги, розвитку оборонно-промислового комплексу та української економіки", — пояснює Ігор Попов.

Кремль, акцентує він, посилає сигнали про готовність до переговорів із Заходом та укладання тактичного перемир’я, з наступними домовленостями про сфери впливу в регіоні. Відповідні заяви, зокрема, транслюються через американського журналіста Такера Карлсона, який взяв у Путіна інтерв’ю, через низку інших західних оглядачів та політиків.

"Скептичну позицію щодо ролі США у війні представила також доповідь RAND Corporation, оприлюднена напередодні Мюнхенської конференції", — наголошує експерт.

Він також зазначив, що під час панельних дискусій та закритих зустрічей у Мюнхені обговорюватиметься підготовка Глобального саміту миру, який має стати важливим елементом мирного врегулювання на прийнятних для України умовах.

"У доповіді, підготовленій до конференції, наголошується на зниженні пріоритетності війни в Україні, і досить багато уваги приділяється питанням клімату, біженців та Близького Сходу. Завдання для нашої делегації — переконати партнерів у необхідності захистити Україну від попадання в "сіру зону". Включення нашої країни в економічні спілки та договори безпеки відповідає національним інтересам не лише України, а й усієї Європи", — констатує Ігор Попов.

Європейці зміцнюватимуть свою безпеку

Ексдипломат, політичний експерт, заступник командира роти добровольчого формування Бориспільської місцевої територіальної громади № 1 Вадим Трюхан зазначає, що майбутня Мюнхенська конференція пройде у критичний момент для демократичного світу.

"Навіть торішня проходила з надією, що путінську агресію можна відносно швидко зупинити, взяти під якийсь контроль. І якимось чином відновити мир. Але зараз уже чітко зрозуміло — під питанням не просто перемога над Путіним, а й — власне домінування демократичного світу над авторитаризмом. Нова "вісь зла" остаточно оформилася. Цементує її РФ, а серед складових — Іран, Північна Корея і ті, хто в них на підтанцьовках (терористичні організації типу ХАМАС, "Хезболла", єменські хусити та інші, держави з умовними лідерами типу Білорусь, Венесуела тощо). Тилом і тіньовим кардиналом є Китай», — пояснює експерт.

Він упевнений, що дискусії у Мюнхені будуть гострими. І тим самим американським представникам, які туди вирушать, буде складно пояснити європейцям, чому США, несподівано для своїх партнерів та союзників, "зависли". Чому там стався системний збій? Як вийшло, що одна людина — Дональд Трамп — своїми деструктивними діями та заявами фактично тролить не лише свою країну, а й увесь демократичний світ. І це при тому, наголошує Вадим Трюхан, що Трамп не просто претендує на повернення до Білого дому, але має зараз найбільші шанси на це.

"Подібний розвиток подій викликає не просто шок, а реальний страх у більшості лідерів ЄС. Тому вони вже ведуть і точно продовжать на цій конференції дискусії з приводу того, як без США гарантувати свою безпеку. Фактично виживання в умовах, коли агресія "осі зла" масштабуватиметься", — пояснює ексдипломат.

Те, що у цій зустрічі візьме участь президент України, є позитивом, вважає Вадим Трюхан. І нагадує, що після 7 жовтня, коли ХАМАС здійснив терористичну атаку проти Ізраїлю, що призвело до операції у відповідь у секторі Гази, фокус уваги демократичного світу змістився у бік Близького Сходу. І для Зеленського виступ на Мюнхенській безпековій конференції — це спосіб повернути увагу до нашої війни.

"Але українське питання, швидше за все, не домінуватиме у Мюнхені, — вважає експерт. — Європейські лідери сконцентруються на обговоренні способів збереження єдності ЄС, посилення безпекової компоненти в цьому союзі. На способах виживання Європи без підтримки США. Резюмуючи: очікуємо від цієї конференції серйозних, чутливих дискусій, які, сподіваємося, дадуть уявлення про те, куди далі рухатиметься світ. Принаймні демократичний”.

Демократичному світові час реально об’єднатися

Експерт з питань національної безпеки та оборони, учасник програми Україна-НАТО Катерина Коваль розмірковує так:

"Ті чи інші глобальні хвилі та тренди з’являються лише за умови, якщо внутрішня та зовнішня політика тих чи інших держав сприяє цьому. Зараз РФ загрожує всьому демократичному світу. І відповідальність за це лежить на всіх його представниках. Настав момент, коли слід об’єднуватися та давати відповідь на виклик, який кинув тоталітарний світ”.

Північна Корея, нагадує експерт, відкрито заявляє, що готова знищити Південну Корею.

Росія не приховує свого бажання знищити Україну як незалежну державу.

Іран руками підконтрольних йому проксі підпалює Близький Схід.

"Тобто ми маємо вже низку агресорів і агресій. Як тих, що спалахнули, так і тих, що загрожують спалахнути. Все це — загроза саме глобальній безпеці. І завдання демократичного світу — реально об’єднатися у відповідь. Чого не було раніше. Інакше він би вчасно зреагував на загрозу. Перш ніж та переросла у війни та конфлікти", — підкреслює Катерина Коваль.

Наразі Україна приймає на себе удар за весь демократичний світ, наголошує експертка. Платить найвищу ціну — життям своїх людей, руйнуванням, окупацією частини територій.

"Це треба, зокрема й на Мюнхенській конференції, в черговий раз доносити до всіх країн, для яких свобода (і різні її прояви), незалежність, непорушність кордонів — не порожні слова. Чекаємо на більш потужні і часті пакети військової та фінансової допомоги, створення спільних підприємств, міжнародних колаборацій, щоб виробляти більше снарядів та озброєнь в ім’я спільної перемоги. Після чого — створювати новий (дієвий!) механізм глобальної безпеки. Щоб зробити агресії, подібні до тих, що здійснює РФ, неможливими", — робить висновок Катерина Коваль.