Тепер без Залужного та не лише: Зеленський змінив склад Ставки та РНБО

Очікувані зміни

Відповідно до нещодавньої відставки Валерія Залужного, та призначення на його місце Олександра Сирського. Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача та склад Ради нацбезпеки та оборони (РНБО).

Про це йдеться в указах президента №67 та №68. Вони набувають чинності з моменту підписання, тобто з п’ятниці 9 лютого.

У склад Ставки верховного головнокомандувача Зеленський увів нового головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського. Також Валерія Залужного указом №67 глава держави вивів з її складу.

Указом №68 Зеленський увів Сирського до складу Ради нацбезпеки і оборони (РНБО). Водночас було виведено Валерія Залужного та колишнього міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну зі складу РНБО.

Нагадаємо, що у четвер, 8 лютого, президент підписав указ про відставку Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив Олександра Сирського на цю посаду, до цього він був командувачем Сухопутних військ. Обґрунтовуючи такі зміни у складі, президент наголосив, що час змінювати систему і йти до Перемоги разом.

Крім того, Зеленський змінив командування Генерального штабу ЗСУ. Новим начальником призначено Анатолія Баргилевича.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський зустрівся з важливою делегацією зі США, на якій говорили про ППО та виробництво зброї в Україні.