Теперь без Залужного и не только: Зеленский изменил состав Ставки и СНБО
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Ожидаемые изменения
Согласно недавней отставке Валерия Залужного и назначению на его место Александра Сырского. Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего и состав Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).
Об этом говорится в указах президента №67 и №68. Они вступают в силу с момента подписания, то есть с пятницы 9 февраля.
В состав Ставки верховного главнокомандующего Зеленским ввел нового главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского. Также Валерия Залужного указом №67 глава государства вывел из его состава.
Указом №68 Зеленский ввел Сырского в состав Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). В то же время были выведены Валерий Залужный и бывший министр по делам ветеранов Юлия Лапутина из состава СНБО.
Напомним, что в четверг, 8 февраля, президент подписал указ об отставке Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Назначил Александра Сырского на эту должность, до этого он был командующим Сухопутными войсками. Обосновывая такие изменения в составе, президент подчеркнул, что пора менять систему и идти к Победе вместе.
Кроме того, Зеленский сменил командование Генерального штаба ВСУ. Новым начальником назначен Анатолий Баргилевич.
Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский встретился с важной делегацией из США, на которой говорили о ПВО и производстве оружия в Украине.