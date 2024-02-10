Теперь без Залужного и не только: Зеленский изменил состав Ставки и СНБО

Ожидаемые изменения

Согласно недавней отставке Валерия Залужного и назначению на его место Александра Сырского. Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего и состав Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

Об этом говорится в указах президента №67 и №68. Они вступают в силу с момента подписания, то есть с пятницы 9 февраля.

В состав Ставки верховного главнокомандующего Зеленским ввел нового главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского. Также Валерия Залужного указом №67 глава государства вывел из его состава.

Указом №68 Зеленский ввел Сырского в состав Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). В то же время были выведены Валерий Залужный и бывший министр по делам ветеранов Юлия Лапутина из состава СНБО.

Напомним, что в четверг, 8 февраля, президент подписал указ об отставке Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Назначил Александра Сырского на эту должность, до этого он был командующим Сухопутными войсками. Обосновывая такие изменения в составе, президент подчеркнул, что пора менять систему и идти к Победе вместе.

Кроме того, Зеленский сменил командование Генерального штаба ВСУ. Новым начальником назначен Анатолий Баргилевич.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский встретился с важной делегацией из США, на которой говорили о ПВО и производстве оружия в Украине.