Як зробити ефективним Глобальний саміт миру. Генерал Маломуж дав пораду

Це буде саміт не лише про Україну, а й про весь світ, який сповзає у глобальну катастрофу

Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі запам’ятається цього року ще й тим, що на ньому багато уваги було приділено українській Формулі миру. Відбулися чергові консультації щодо цього радників глав держав. Щоправда, без особливих проривів. При цьому з’явилися повідомлення, що Україна та Швейцарія готують Глобальний саміт світових лідерів – саме на основі української "Формули миру".

Про те, чому не вдалося врятувати систему глобальної безпеки, яка явно пішла в рознос, а також – як зробити майбутній саміт лідерів ефективним, "Телеграфу" розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України (з 2005 по 2010 роки) Микола Маломуж.

"Вже після анексії Криму та початку гібридної війни на Донбасі, років п’ять-шість тому, представники України (делегації, до яких входив і я) розмовляли з різними країнами, у тому числі у закритому режимі, що потрібно виходити на нову глобальну модель безпеки світу. Це розроблялося на неофіційному рівні. Брали участь США, Великобританія, ЄС, Китай, Бразилія, Японія. Деякий час навіть Росія. Навіть Іран і Північна Корея були готові домовлятися. Були певні намітки щодо Донбасу, Криму", — розповідає військовий експерт.

Але зміна політичної ситуації у низці країн із наступною зміною курсу (передусім – США та низки країн ЄС), що загострилися зовнішні протистояння (Штатів з Китаєм, у Сирії тощо) не дозволили побудувати нову архітектуру глобальної безпеки.

І ухвалення нових рішень, які назвали умовними Гельсінкі-2 (Гельсінські угоди – заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі, підписаний главами 35 держав у столиці Фінляндії – місті Гельсінкі 30 липня – 1 серпня 1975 року; цей акт розглядався як важливий крок до зниження напруженості часів холодної війни. — Ред.) і які вже були практично розроблені юристами-міжнародниками, узгоджені на багатьох майданчиках, загальмувалося, пояснює експерт.

Ряд нових лідерів, продовжує він, віддали перевагу локальним завданням у своїх країнах, відклавши важливе стратегічне рішення на потім. Що, як показав час, було величезною помилкою.

"Глобальні інтереси не були поставлені на перше місце. І Росія пішла на широкомасштабну агресію проти України. Що ще більше розбалансувало світ. Позиція "моя хата скраю" вдарила по всіх. Маємо нове загострення на Близькому Сході, маємо небезпечну ситуацію навколо Тайваню, періодично "пожежі" в Африці, посилення агресивної риторики Північної Кореї тощо", — зазначає екскерівник Зовнішньої розвідки.

Не дивно, зазначає Микола Маломуж, що за таких умов тема переформатування системи глобальної безпеки для того, щоб вона стала ефективною і не давала спалахувати новим війнам, знову стала актуальною.

"Агресія РФ проти України, спроба розіграти карту на Близькому та Середньому Сході, втягнувши туди інші держави (Ізраїль, Іран, Ліван, Північна Корея, Ємен), навіть у Латинській Америці (Венесуела — Гаяна) мали протверезити цивілізований світ. А зі сторони за всім цим уважно спостерігає Китай, який готовий будь-якої миті використовувати ситуацію у своїх геополітичних інтересах", – акцентує експерт.

З огляду на різницю поглядів знайти консенсус у вигляді єдиного документа на тому ж Глобальному саміті миру буде нелегко, прогнозує Микола Маломуж. Але загроза Третьої світової війни, найімовірніше, ядерної, є стимулом для того, щоб такий форум відбувся, упевнений він.

"При цьому, — зазначає генерал, — важливим є не сам факт зборів форуму, а ухвалення відповідних рішень. З їх обов’язковим втіленням у життя. З американськими, європейськими, індійськими, китайськими колегами ми не раз обговорювали необхідність побудови нової архітектури безпеки. З урахуванням помилок, які не дали запобігти новим війнам. Отже, це буде саміт не лише про Україну, але – про весь світ, який сповзає у глобальну катастрофу".

Українська "Формула миру" – це добре, це правильно, вважає експерт. Але "зашивати" треба глобальні домовленості, зазначає він. Щоб у цьому було зацікавлено максимум країн.

"А щоб це було реально, включитися в підготовку такого саміту повинні США, КНР, ЄС, Великобританія (Росію залишаємо поки за дужками, хоч якісь її осудні представники, що, наприклад, вимушено покинули РФ, могли б бути присутніми). Якщо ініціатива виходитиме лише від України – не спрацює. Багато країн, нехай навіть підтримуючи Україну, не бачать в нас глобального гравця, тим більше, що ми постійно просимо ту чи іншу підтримку. Щоб це був реально Глобальний форум миру, з ухваленням відповідного документа, коло його організаторів має бути ширшим за ту ж Україну і Швейцарію", – наголошує Микола Маломуж.

Він наголошує, що нова архітектура глобальної безпеки має бути узгоджена заздалегідь. Зі зрозумілими форматами взаємодії. З покроковим розкладом дій. У тому числі – які будуть моделі застосування/незастосування сил до порушників нового світоустрою.

"Питання економіки, екології, технологій, ядерки, продуктової безпеки – так чи інакше прописані в українській "Формулі миру". І вже обговорювалися на цілій низці консультаційних заходів (у Данії, Саудівській Аравії, на Мальті, а тепер ось і у Швейцарії). Але, наголошую, це має бути саме ЗАГАЛЬНА формула миру, в якій зацікавлені усі великі гравці.

З оцінкою світових загроз, з механізмом їхнього врегулювання та запобігання. З грамотним підходом до країн третього світу (які розвиваються і потребують допомоги). З розумінням – як сумлінними зусиллями покращувати там соціально-економічне становище. З урахуванням торгових моментів. І так далі. З чітким прописуванням – як, коли та що буде реалізовано. З виразними механізмами реалізації та контролю", – констатує експерт.

На його думку, такий форум можна провести як на окремому майданчику тієї чи іншої країни (бажано нейтральному), так і на Генасамблеї ООН.

"Правда, якщо ще є можливість реанімувати цю аморфну організацію, – уточнює Микола Маломуж. – Але якщо так – там точно не має бути заангажованої бюрократії, як зараз. Резюмуючи: ініціатива хороша, але виходити вона має не лише від України (як від самої зацікавленої країни у якнайшвидшому припиненні війни – але шляхом справедливого миру), а й від інших країн, насамперед – великих геополітичних гравців.

З урахуванням актуальності проблем підготовка такого форуму може тривати близько пів року. І вже до осені його треба провести. Причому з ухваленням заздалегідь підготовлених документів, що юридично зобов’язують. Тоді буде реальний результат".