Как сделать эффективным Глобальный саммит мира. Генерал Маломуж дал совет

Это будет саммит не только об Украине, но – обо всем мире, который сползает в глобальную катастрофу

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе запомнится в этом году еще и тем, что на нем много внимания было уделено украинской "Формуле мира". Состоялось очередные консультации по этому поводу советников глав государств. Правда, без особых прорывов. При этом появились сообщения, что Украина и Швейцария готовят Глобальный саммит мировых лидеров – как раз таки на основании украинской "Формулы мира".

О том, почему не удалось спасти систему глобальной безопасности, которая явно пошла вразнос, а также – как сделать грядущий саммит лидеров эффективным, "Телеграфу" рассказал генерал армии, экс-глава Службы внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж.

"Уже после аннексии Крыма и начала гибридной войны на Донбассе, лет пять-шесть назад, представители Украины (делегации, в которые входил и я) говорили с разными странами, в том числе в закрытом режиме, что нужно выходить на новую глобальную модель безопасности мира. Это разрабатывалось на неофициальном уровне. Участвовали США, Великобритания, ЕС, Китай, Бразилия, Япония. Некоторое время даже Россия. Даже Иран и Северная Корея были готовы договариваться. Имелись определенные наметки по Донбассу, по Крыму", – рассказывает военный эксперт.

Но смена политической ситуации в ряде стран с последующей сменой курса (прежде всего – США и ряда стран ЕС), обострившиеся внешние противостояния (Штатов с Китаем, в Сирии и так далее) не позволили выстроить новую архитектуру глобальной безопасности.

И принятие новых решений, которые назвали условными Хельсинки-2 (Хельсинскские соглашения – заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанный главами 35 государств в столице Финляндии – городе Хельсинки 30 июля — 1 августа 1975 года; данный акт рассматривался как важный шаг к снижению напряженности времен холодной войны. – Ред.) и которые уже были практически разработаны юристами-международниками, согласованы на многих площадках, затормозилось, поясняет эксперт.

Ряд новых лидеров, продолжает он, предпочли заняться локальными задачами в своих странах, отложив важное стратегическое решение на потом. Что, как показало время, было огромной ошибкой.

"Глобальные интересы не были поставлены на первое место. И Россия пошла на широкомасштабную агрессию против Украины. Что еще больше разбалансировало мир. Позиция "моя хата с краю" ударила по всем. Имеем новое обострение на Ближнем Востоке, имеем опасную ситуацию вокруг Тайваня, периодически "пожары" в Африке, усиление агрессивной риторики Северной Кореи и так далее", – отмечает экс-глава Внешней разведки.

Неудивительно, отмечает Николай Маломуж, что в таких условиях тема переформатирования системы глобальной безопасности с тем, чтобы она стала эффективной и не давала вспыхивать новым войнам, вновь стала актуальной.

"Агрессия РФ против Украины, попытка разыграть карту на Ближнем и Среднем Востоке, втянув туда другие государства (Израиль, Иран, Ливан, Северная Корея, Йемен), даже в Латинской Америке (Венесуэла — Гайана) должны были отрезвить цивилизованный мир. А со стороны за всем этим внимательно наблюдает Китай, готовый в любой момент использовать ситуацию в своих геополитических интересах", – акцентирует эксперт.

Учитывая разность взглядов, найти консенсус в виде единого документа на том же Глобальном саммите мира будет нелегко, прогнозирует Николай Маломуж. Но угроза Третьей мировой войны, скорее всего – ядерной, является стимулом для того, чтоб такой форум состоялся, уверен он.

"При этом, – отмечает генерал, – важен не сам факт собрания форума, а принятие соответствующих решений. С их обязательным воплощением в жизнь. С американскими, европейскими, индийскими, китайскими коллегами мы не раз обсуждали необходимость построения новой архитектуры безопасности. С учетом ошибок, которые не дали предотвратить новые войны. Так что это будет саммит не только об Украине, но – обо всем мире, который сползает в глобальную катастрофу".

Украинская "Формула мира" – это хорошо, это правильно, считает эксперт. Но "зашивать" надо глобальные договоренности, отмечает он. Чтобы в этом были заинтересованы максимум стран.

"А чтобы это было реально, включиться в подготовку такого саммита должны США, КНР, ЕС, Великобритания (Россию оставляем пока за скобками, хоть некие ее вменяемые представители, к примеру, вынужденно покинувшие РФ, могли бы присутствовать). Если инициатива будет исходить лишь от Украины – не сработает. Многие страны, пусть даже поддерживая Украину, не видят в нас глобального игрока. Тем более, что мы постоянно просим ту или иную поддержку. Чтобы это был реально Глобальный форум мира, с принятием соответствующего документа, круг его организаторов должен быть шире той же Украины и Швейцарии", – подчеркивает Николай Маломуж.

Он акцентирует, что новая архитектура глобальной безопасности должна быть согласована заранее. С понятными форматами взаимодействия. С пошаговым расписанием действий. В том числе – какие будут модели применения/неприменения сил к нарушителям нового миропорядка.

"Вопросы экономики, экологии, технологий, ядерки, продуктовой безопасности – так или иначе прописаны в украинской "Формуле мира". И уже обсуждались на целой череде консультационных мероприятий (в Дании, Саудовской Аравии, на Мальте, а теперь вот и в Швейцарии). Но, подчеркиваю, это должна быть именно ОБЩАЯ формула мира. В которой заинтересованы все крупные игроки.

С оценкой мировых угроз, с механизмом их урегулирования и предотвращения. С грамотным подходом к странам третьего мира (развивающимся и нуждающимся). С пониманием – как совестными усилиями улучшать там социально-экономическое положение. С учетом торговых моментов. И так далее. С четким прописыванием – как, когда и что будет реализовано. С внятными механизмами реализации и контроля", – констатирует эксперт.

По его мнению, такой форум можно провести как на отдельной площадке той или иной страны (желательно нейтральной), так и на Генассамблее ООН.

"Правда, если еще есть возможность реанимировать данную аморфную организацию, – уточняет Николай Маломуж. – Но если так – там точно не должно быть заангажированной бюрократии, как сейчас. Резюмируя: инициатива хорошая, но исходить она должна не только от Украины (как от самой заинтересованной страны в скорейшем прекращении войны – но путем справедливого мира), а и от ряда других стран. Прежде всего – крупных геополитических игроков.

С учетом актуальности проблем, подготовка такого форума может занять около полугода. И уже к осени его надо провести. Причем с принятием заранее подготовленных, юридически обязывающих документов. Тогда будет реальный результат".