Вибухи, підпали, стрілянина: в Росії скиглять про велику кількість "терактів"

З початку війни кількість так званих "терактів" у Росії росте у прогресії

Російський режим стривожився, оскільки за 2023 рік в країні сталося понад 410 так званих "терористичних актів". Це майже 20-річний рекорд: більшу кількість атак зафіксували в Росії тільки у 2003 році, коли силовики заявили про 561 випадок "терактів".

Про це пише російський канал "Верстка". Зазначається, що майже всі ці так звані "теракти" насправді були або антивоєнними акціями, або ударами українських безпілотників та діями українських спецслужб.

"Російська влада кваліфікує як теракти, у тому числі дії, які можна розцінити як антивоєнні акції, – наприклад, підпали військкоматів або навіть спроби це зробити… Слідчий комітет звинуватив начальника Головного управління розвідки України Кирила Буданова у причетності до 104 терористичних актів", – сказано у повідомленні.

Кількість випадків, які російські силові структури класифікують, як теракти, з початку війни в Україні виросла в більше, ніж три рази. Наприклад, у 2021 році у РФ зафіксували тільки 41 "теракт", а у 2022 році – вже 127.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що пожежа виникла на нафтопереробному заводі у Туапсе. За деякими даними, російський завод атакували українські дрони "Бобер".

З лютого стало відомо, що величезну пожежу на НПЗ "ЛУКойл" у Волгограді "організували" безпілотники СБУ. Площа горіння становила 100 квадратних метрів.

31 січня безпілотник атакував нафтопереробний завод "Невський мазут" на Глухоозерському шосе у Петербурзі. У Росії заявили, що його було збито, але уламками пошкоджено кілька цистерн та припарковані авто.

9 лютого запалав черговий нафтопереробний завод. На цей раз вибух стався на Ільському НПЗ, який розташований у Краснодарському краї – ймовірно, це був результат прильоту українського безпілотника.