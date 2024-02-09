В Україні може з'явитися "сертифікат захисника": що це таке і навіщо він потрібен

Має допомогти в систематизації всіх даних військовозобов'язаних

Член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія зазначив, що в Раді розглядають можливість запровадження "сертифікату захисника". За словами високопосадовця це необхідно для "смартмобілізації".

Про це він розповів 9 лютого в етері телемарафону. На думку Арахамії такий крок дозволить систематизувати всі дані військовозобов'язаних і допомогти у боротьбі з ухилянтами.

"Це робиться для того, щоб ми розуміли, який у нас узагалі мобілізаційний ресурс, як планувати хвилі мобілізації на майбутнє і робити так звану смартмобілізацію. Зараз більш ніж півтора мільйона людей поза радаром, держава взагалі не знає про них нічого: де вони, що вони", — резюмував Арахамія.

За словами голови фракції "Слуга народу" українцям не подобається, "коли їздять автобуси ТЦК, що знімають людей із громадського транспорту чи у магазині десь ловлять". У зв'язку з цим у Верховній Раді знайшли альтернативу.

"Якщо ви пам'ятаєте, у нас коли COVID був, усі мали ходити з таким згенерованим сертифікатом, який показував, вакциновані ви чи ні. Ось буде сертифікат, який отримають через інтернет, або ЦНАП, або в ТЦК. Навіщо це? Щоб ми розуміли, скільки людей теоретично може бути призвано, і таким чином спланувати так звану "смартмобілізацію", – сказав Арахамія.

Переведення процесу в електронний формат дозволить розробити систему, за якої кожен військовозобов'язаний точно знатиме, коли його мобілізують, зазначив Арахамія. Це, за словами посадовця, дозволить йому "підготуватися до призову та вирішити свої справи".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Кабміні жорстко проїхалися щодо порушень в роботі співробітників ТЦК. Наполягають на припиненні "репресивних флешмобів".