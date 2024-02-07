"Треба це припиняти": у Кабміні жорстко проїхалися по порушенням співробітників ТЦК

"Без наведення ладу з військовим обліком та їх цифровізації, мобілізація може бути зірвана"

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України відреагували на випадки свавілля працівників ТЦК та СП. Там наполягають на тому, що "треба припиняти репресивні флешмоби".

Таку заяву зробила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона зазначила, що хоч і не є профільним міністром, але, на її думку, скандали із співробітниками військкоматів не сприяють мобілізації.

"Треба вже припиняти репресивні флешмоби у виконанні працівників ТЦК: у маршрутках, спортзалах, на блокпостах у містах тощо. Та й ще іноді із застосуванням сили до цивільних. Все це, мʼяко кажучи, не дуже сприяє мобілізації. Якщо нам треба перемогу, то треба мобілізацію. Але без наведення порядку з військовим обліком та його цифровізації, мобілізацію може бути зірвано, зі всіма випливаючими сумними наслідками. Так, не всі можуть воювати на передовій. Але, кожен може знайти своє місце в силах оборони", — вважає вона.

Верещук також додала, що головне, щоб люди відчували справедливість та гідність.

"Головне, щоб люди відчували справедливість і гідність. Коли правила одні для всіх і коли держава поводиться з повагою, мобілізація працюватиме. Це безсумнівно", — наголошує міністр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові співробітники ТЦК за шкірку затягли чоловіка на "медкомісію".