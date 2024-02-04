Білет в один кінець: в’язні в Росії "підписують" довічне на війну в Україні, - ЗМІ

Указ Путіна вніс свої корективи

Росія вже понад рік випускає в’язнів воювати в Україні, спочатку пропонуючи їм помилування та свободу через шість місяців. Але тепер виявилось, що вони не отримують його, стикаються з більш жорсткими умовами.

Про це повідомляє у своєму розслідуванні "BBC News". Замість того, щоб повернутися додому раніше, в’язні повинні воювати до кінця війни.

Влітку 2022 року почався масовий набір російських полонених, яким керував Євген Пригожин, колись керівник приватної військової групи Вагнера. Ув'язненим пропонували бути чистими, повне помилування і дозволяли повернутися додому після шести місяців на полі бою.

За даними розслідування, перед загибеллю в авіакатастрофі в серпні Пригожин говорив, що за цією угодою на передову було відправлено майже 50 тисяч російських полонених – подібні цифри наводять правозахисники.

В лютому 2023 року російські військові взяли на себе цю схему, спочатку пропонуючи ті ж стимули, що й Пригожин. Але наразі ці умови змінились, і деякі військові змушені воювати до кінця, або взагалі без помилування.

Коли ув’язнені підписують контракт, вони не звертають увагу на указ Володимира Путіна від вересня 2022 року. Який зазначає, що після закінчення терміну дії контракту він фактично не може бути розірваний і поновлюється. Тобто служба у лавах армії РФ безстрокова.

Зазначається, що єдиний спосіб для в’язнів отримати повне звільнення – отримати державну нагороду, стати недієздатним, досягти граничного віку або має закінчитися сама війна.

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