Билет в один конец: заключенные в России "подписывают" пожизненное на войну в Украине, — СМИ

Указ Путина внес свои коррективы

Россия уже больше года выпускает заключенных воевать в Украине, сначала предлагая им помилование и свободу через шесть месяцев. Но теперь оказалось, что они не получают его, сталкиваются с более жесткими условиями.

Об этом сообщает в своем расследовании "BBC News". Вместо того чтобы возвратиться домой раньше, заключенные должны воевать до конца войны.

Летом 2022 года начался массовый набор российских пленных, которым руководил Евгений Пригожин, руководитель частной военной группы Вагнера. Заключенным предлагали быть чистыми, полными помилованиями и позволяли вернуться домой после шести месяцев на поле боя.

Перед гибелью в авиакатастрофе в августе Пригожин говорил, что по этому соглашению на передовую было отправлено около 50 тысяч российских пленных – подобные цифры приводят правозащитники.

В феврале 2023 года российские военные взяли на себя эту схему, сначала предлагая те же стимулы, что и Пригожин. Но эти условия изменились, и некоторые военные вынуждены воевать до конца, или вообще без помилования.

Когда заключенные подписывают контракт, они не обращают внимания на указ Владимира Путина с сентября 2022 года. Отмечающий, что по истечении срока действия контракта он фактически не может быть разорван и возобновляется. То есть служба в рядах армии РФ бессрочна.

Отмечается, что единственный способ для заключенных получить полное освобождение – получить государственную награду, стать недееспособным, достичь предельного возраста или должна закончиться сама война.

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