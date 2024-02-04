Не хватает рабочей силы: россияне планируют учить детей собирать дроны

Образовательная программа идет в ногу со временем

На уроках труда россияне планируют учить детей собирать дроны. Для этого будут созданы специальные обучающие модули.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сопротивление". Образовательная программа будет иметь модули, посвященные изучению технологий, особенностей конструкции и сборки беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в военных целях.

Также, среди школьников будут вести агитацию по дальнейшему обучению на технических специальностях и работе на военных заводах. То есть планируется сосредоточить внимание школьников и студентов на военной карьере.

"Кремль рассматривает управление БпЛА – как один из ключевых навыков при подготовке к военной службе", — говорится в сообщении.

Именно поэтому россияне намерены привлечь как можно больше молодежи к своим милитарным структурам и работе на объектах военно-промышленного комплекса. Это позволит России вырастить военно направленное поколение, которое будет одним из главных ресурсов в государственных конфликтах.

Заметим, что таким образом враг еще раз нарушает международное право и использует гражданское население в военных целях.

Ранее "Телеграф" писал, что стало известно, сколько кораблей Черноморского флота России потопила Украина.