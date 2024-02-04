Бой длился полтора часа: ДРГ россиян пытались пересечь границу на севере Украины

Без потерь со стороны оккупантов не обошлось

Украинские бойцы Сил территориальной обороны на Сумском направлении отразили очередную попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы россиян на территорию области. Произошло это в субботу, 3 февраля, около 18.20.

Об этом сообщает командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Отмечается, что бой длился полтора часа.

На подступах к обществу Глухов украинские бойцы заметили движение вооруженной группы в составе десяти человек. Они сразу начали стрелковое сражение против ДРГ оккупантов и вызвали противодиверсионные резервы из состава своего батальона. Однако за несколько минут к бою присоединились минометчики, накрывшие огнем точки сосредоточения врага.

Пораженный враг сменил тактику и разделился на две группы. Одна из них укрылась под прикрытием артиллерии и унесла тела погибших. Другая группа попыталась обойти укрепление с фланга. Однако к тому времени на поле боя прибыли контрдиверсионные подразделения.

"Победительный бой длился в течение полутора часов. Благодаря умелым действиям защитников Северного направления враг был отброшен далеко за пределы украинской границы", — отмечает Наев.

Ранее "Телеграф" писал, что армия РФ совершила еще одно военное преступление, убив мирного гражданина Украины. Он был последним жителем одного из сел Сумской области.