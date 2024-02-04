Бій тривав півтори години: ДРГ росіян намагались перетнути кордон на півночі України

Без втрат з боку окупантів не обійшлось

Українські бійці Сил територіальної оборони на Сумському напрямку відбили чергову спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи росіян на територію області. Сталось це у суботу, 3 лютого, близько 18:20.

Про це інформує командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Зазначається, що бій тривав півтори години.

На підступах до Глухівської громади українські бійці помітили рух озброєної групи у складі десяти осіб. Вони відразу розпочали стрілецький бій проти ДРГ окупантів та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону. Однак за кілька хвилин до бою долучилися мінометники, які накрили вогнем точки зосередження ворога.

Уражений ворог змінив тактику і розділився на дві групи. Одна з них сховалася під прикриттям артилерії й забрала тіла загиблих. Інша група спробувала обійти укріплення з флангу. Однак на той час на поле бою прибули контрдиверсійні підрозділи.

"Звитяжний бій тривав протягом півтори години. Завдяки вмілим діям оборонців Північного напрямку ворог був відкинутий далеко за межі українського кордону", — зазначає Наєв.

Раніше "Телеграф" писав, що армія РФ скоїла ще один військовий злочин, вбивши мирного громадянина України. Він був останнім мешканцем одного із сіл на Сумщині.