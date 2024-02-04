Не вистачає робочої сили: росіяни планують навчати дітей збирати дрони

Освітня програма йде в ногу з часом

На уроках праці росіяни планують навчати дітей збирати дрони. Для цього будуть створені спеціальні навчальні модулі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Спротив". Освітня програма буде мати модулі присвячені вивченню технологій, особливостей конструкції та збирання безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у військових цілях.

Також, серед школярів вестимуть агітацію щодо подальшого навчання на технічних спеціальностях та роботи на військових заводах. Тобто, планується зосередити увагу школярів та студентів на військовій кар’єрі.

"Кремль розглядає управління БпЛА – як одну з ключових навичок при підготовці до військової служби", — йдеться у повідомлені.

Саме тому росіяни мають намір залучити якомога більшу кількість молоді до своїх мілітарних структур та роботи на об’єктах воєнно-промислового комплексу. Це дасть Росії можливість виростити військово направлене покоління, яке буде одним з головних ресурсів у державних конфліктах.

Зауважимо, що таким чином ворог вкотре порушує міжнародне право й використовує цивільне населення у військових цілях.

Раніше "Телеграф" писав, що стало відомо, скільки кораблів Чорноморського флоту Росії потопила Україна.