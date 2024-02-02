Знищення російського "Івановця": Буданов розповів, як і чим це зробили

Судно зазнало шести ударів

Україна вдарила по російському ракетному катеру "Івановєц" в окупованому Криму. Це сталося в ніч проти 1 лютого морськими дронами власного виробництва. А саме — MAGURA V5.

Про це глава Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів виданню The War Zone. MAGURA V5 керували бійці спецпідрозділу Group 13.

За словами Буданова, загалом було шість влучань у корпус судна. Внаслідок отриманих пошкоджень корабель перекинувся на корму і затонув.

"За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція, яку проводив противник, не увінчалася успіхом", — сказав Буданов.

Звідки відбувався запуск дронів, глава ГУР не повідомив, проте додав, що це не остання подібна атака на російські кораблі.

"Готуйтеся", — сказав Буданов.

Зазначимо, Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus або скорочено MAGURA) V-типу є багатоцільовим безпілотним надводним кораблем нового покоління. Він може виконувати ряд завдань: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, охорона морського флоту, протимінна боротьба, бойові місії. При цьому гідродинамічний корпус і витончений профіль цього дрону дають можливість пересуватися приховано з чудовою маневреністю.

Як відомо, на борту знищеного ГУР-івцями російського катера "Івановєц" могло бути близько 40 моряків. Такі висновки зробили з огляду на штатну кількість особового складу.

"Івановєц" також відомий як "Тарантул-III". Він входить до складу Чорноморського флоту Росії та оснащений потужною протикорабельною зброєю, включаючи надзвукову корабельну систему крилатих ракет. "Івановєц" має здатність запускати протикорабельні крилаті ракети по надводних цілях.

Цей невеликий, але надзвичайно потужний військовий корабель призначений для місій берегової оборони та має водотоннажність приблизно 550 тонн із максимальною швидкістю до 35 вузлів. "Івановєц" має здатність запускати протикорабельні крилаті ракети по надводних цілях.

Також цей корабель відомий не лише своєю чималою ціною, близько 70 мільйонів доларів, а й тим, що саме він у 2023-му році потопив український протичовновий корабель (корвет) "Тернопіль" під час навчань Чорноморського флоту РФ.

Раніше "Телеграф" зібрав інформацію про корабель, який дещо відрізняється від своїх побратимів за проектом 1241 року. "Івановєц" став одним із більш ніж 40 катерів, чиє будівництво почалося ще за часів СРСР, але має одну важливу відмінність.