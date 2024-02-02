"Обстановка дуже складна": Гуменюк сказала, де активізувався ворог і в чому нюанс

Наші підрозділи завжди напоготові, завжди дають дуже потужну відсіч ворогові та його штурмовим діям

Російські окупанти активізувалися на лівому березі, але отримали сильну відповідь. Вони намагаються перешкодити українським воїнам розширювати плацдарм та закріплюватись на лівому березі, але ті продовжують виконувати свою роботу.

Про це начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк сказала в ефірі телемарафону. За її словами, лише за добу спроби штурмових дій збільшилися з 3 до 13.

"Обстановка дуже складна. Така різна динаміка ворожих штурмів виснажує, вона дуже не проста в сприйнятті і плануванні бойової роботи, але наші підрозділи завжди напоготові, завжди дають дуже потужного відкоша ворогу і його штурмовим діям. Якщо позаминулої доби було три спроби штурмових дій, то минулої доби вони активізувалися до 13", — розповіла Гуменюк.

Також вона додала, що окупанти вже традиційно не використовують бронетехніку, оскільки розуміють, що її втратять. Тому до останнього вони намагаються приберегти її доти, доки українські воїни не почнуть потужнішої роботи.

На лівому березі, за словами Гуменюк, окупанти зазнають великих втрат. Там у них постійно відбуваються зміни у кількісному та якісному складі.

"Потерпаючи від невдалих штурмованих дій, вони втрачають фактично в кожній штурмовій групі до 70% особового складу. Отже, підрозділи змушені постійно маневрувати й перекидатися на різні напрямки. Зараз загальне угруповання ворога на лівому березі – Херсонщина, Запоріжжя разом, оцінюється в понад 70 тисяч особового складу і сотні одиниць озброєння та техніки. Але не всі вони зосереджені безпосередньо вздовж лінії фронту. Вони перебувають більше в глибоких тилах і підтягуються як додатковий ресурс", — підсумувала Гуменюк.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на Херсонському напрямі Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відображення штурмів окупаційних військ. Попри великі втрати, ворог все ще намагається вибити наші підрозділи із позицій. За останню добу Херсонський напрямок — другий за інтенсивністю боїв. Перше – Авдіївське.

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