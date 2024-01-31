"На Путіна чекають сюрпризи на фронті": представник США виступила із заявою в Києві (відео)

У США вважають, що поточний рік стане украй важливим на полі бою

США не припинять підтримку України, попри те, що Конгрес досі не схвалив додаткове фінансування. До того, на фронті 2024 року успіх буде на українському боці.

Таку думку під час візиту до Києва озвучила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд. Також вона пообіцяла "сюрпризи" для Путіна, повідомляє "Радіо Свобода".

"Містер Путін отримає приємні та несподівані сюрпризи на полі бою", — сказала вона.

Однак, що конкретно мала на увазі представниця США, вона не уточнила. Вікторія Нуланд прокоментувала стратегію України на полі бою і додала, що цього року Україна матиме великий успіх на фронті. Вона наголосила, що 2024 рік справді важливий для України та в США сповнені оптимізму щодо прогнозів війни.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США підтвердили постачання бомб GLSDB до України. У Пентагоні зазначили, що снаряди опиняться на полі бою найближчими днями, проте точні дати постачання та кількість боєприпасів не розголошуються.