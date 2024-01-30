Такого немає навіть на озброєнні США: Україна незабаром отримає зброю нового типу, — американські ЗМІ
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Україна стане першою країною, яка має на озброєнні цю зброю
США можуть невдовзі передати Україні зброю абсолютно нового типу, якого навіть немає на озброєнні американської армії.
Як повідомляє видання Politico з посиланням на свої джерела, які знайомі з переговорами, нова зброя буде відправлена в Україну вже в середу, 31 січня. Офіційних коментарів із цього приводу не було.
Наголошується, що йдеться про систему GLSDB (" Ground-Launched Small Diameter Bomb" або "Бомба малого діаметра наземного запуску"), яку спільно виробили американська компанія Boeing і шведська Saab.
Зброя є 130-кілограмовою бомбою з ракетним двигуном, призначеною для запуску з систем HIMARS або M270. Після запуску та досягнення оптимальної висоти вона розкладає крила і перетворюється на мініатюрний планер, що дозволяє їй пролетіти до 150 кілометрів.
Варто додати, що подібна зброя була розроблена для армії США лише у варіанті повітряного базування, але навіть так вона не була прийнята на озброєння, а наявні запаси зрештою подарували ЗСУ. А ось Україна стане першою країною, яка взагалі отримає та використовуватиме версію наземного запуску.
Про запуск виробництва GLDSB повідомлялося ще у лютому 2023 року, проте розробка та випробування зброї завершилося лише зараз. Джерело видання вважає, що ця бомба зможе дозволити українцям завдавати більше ударів далеко за лінією фронту, і тим самим розширити їхні можливості.
Як повідомлялося раніше, інформації про застосування авіаційної версії GLSDB в Україні офіційно ніколи не з’являлося, однак у західних ЗМІ висловлювали припущення, що їх використали під час ударів Маріуполем у лютому 2023 року.