Такого немає навіть на озброєнні США: Україна незабаром отримає зброю нового типу, — американські ЗМІ

Україна стане першою країною, яка має на озброєнні цю зброю

США можуть невдовзі передати Україні зброю абсолютно нового типу, якого навіть немає на озброєнні американської армії.

Як повідомляє видання Politico з посиланням на свої джерела, які знайомі з переговорами, нова зброя буде відправлена в Україну вже в середу, 31 січня. Офіційних коментарів із цього приводу не було.

Наголошується, що йдеться про систему GLSDB (" Ground-Launched Small Diameter Bomb" або "Бомба малого діаметра наземного запуску"), яку спільно виробили американська компанія Boeing і шведська Saab.

Зброя є 130-кілограмовою бомбою з ракетним двигуном, призначеною для запуску з систем HIMARS або M270. Після запуску та досягнення оптимальної висоти вона розкладає крила і перетворюється на мініатюрний планер, що дозволяє їй пролетіти до 150 кілометрів.

GLSDB

Варто додати, що подібна зброя була розроблена для армії США лише у варіанті повітряного базування, але навіть так вона не була прийнята на озброєння, а наявні запаси зрештою подарували ЗСУ. А ось Україна стане першою країною, яка взагалі отримає та використовуватиме версію наземного запуску.

Про запуск виробництва GLDSB повідомлялося ще у лютому 2023 року, проте розробка та випробування зброї завершилося лише зараз. Джерело видання вважає, що ця бомба зможе дозволити українцям завдавати більше ударів далеко за лінією фронту, і тим самим розширити їхні можливості.

Як повідомлялося раніше, інформації про застосування авіаційної версії GLSDB в Україні офіційно ніколи не з’являлося, однак у західних ЗМІ висловлювали припущення, що їх використали під час ударів Маріуполем у лютому 2023 року.