Такого нет даже на вооружении США: Украина вскоре получит оружие совершенно нового типа, - американские СМИ

Украина станет первой страной, у которой на вооружении есть это оружие

США могут вскоре передать Украине оружие совершенно нового типа, которого даже нет на вооружении американской армии.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники, которые знакомы с ходом переговоров, новое оружие будет отправлено в Украину уже в среду, 31 января. Официальных комментариев по этому поводу не было.

Отмечается, что речь идет о системе GLSDB ("Ground-Launched Small Diameter Bomb" или "Бомба малого диаметра наземного запуска"), которую совместно произвели американская компания Boeing и шведская Saab.

Оружие представляет собой 130-килограмовую бомбу с ракетным двигателем, предназначенную для запуска из систем HIMARS или M270. После запуска и достижения оптимальной высоты она раскладывает крылья, и превращается в миниатюрный планер, что позволяет ей пролететь до 150 километров.

GLSDB

Стоит добавить, что подобное оружие было разработано для армии США только в варианте воздушного базирования, но даже так оно не было принято на вооружение, а имеющиеся запасы в конечном итоге были подарены ВСУ. А вот Украина станет первой страной, которая вообще получит и будет использовать версию наземного запуска.

О начале производства GLDSB сообщалось еще в феврале 2023 года, однако разработка и испытания оружия завершилось лишь сейчас. Источники издания считает, что эта бомба сможет позволить украинцам наносить больше ударов далеко за линией фронта, и тем самым расширить их возможности.

Как сообщалось ранее, информации о применении авиационной версии GLSDB в Украине официально никогда не появлялось, однако в западных СМИ высказывали предположения, что их использовали во время ударов по Мариуполю в феврале 2023 года.