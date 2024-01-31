Стало відомо, скільки коштів на військову допомогу ЄС надасть Україні 2024 року, — Bild

Йдеться про десятки мільярдів євро

Країни Європейського Союзу пообіцяли виділити Україні 21 мільярд євро на двосторонню допомогу у сфері озброєнь у 2024 році. Крім того, західні партнери мають намір продовжити навчання бійців ЗСУ.

Про це, як пише Bild, заявив голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель у середу, 31 січня, після неформальної зустрічі міністрів оборони в Брюсселі.

Боррель зазначив, що ЄС також хоче навчити додатково 20 тисяч українських солдатів. Таким чином, загальна кількість бійців, які пройшли військові навчання в країнах Європи, буде доведено до 60 тисяч осіб.

До слова, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Європу збільшити допомогу Україні. Він наголосив, що підтримка України не повинна залежати лише від Німеччини.

Нагадаємо, раніше Чехія розкрила перелік направленої в Україну зброї. У засекреченому списку військової допомоги від Міністерства оборони Чеської республіки були БМП, танки, самохідні гаубиці радянського виробництва, а також сучасна зброя, в тому числі авіатехніка. У грошовому еквіваленті допомога налічувала понад 240 мільйонів євро.

Раніше "Телеграф" розповідав, що затягування за допомогою для України шкодить США. Іноземні ЗМІ пояснили, які негативні наслідки можуть бути для американської влади.